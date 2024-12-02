Confira as mais de 4 mil vagas de emprego disponíveis no ES

Vaga para pedreiro em obra construção civil Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.858 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (02). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 307. Há oportunidades para ajudante de motorista, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, entre outras chances. 307. Há oportunidades para ajudante de motorista, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.263. Há oportunidades para auxiliar administrativo, estoquista, mecânico eletricista veicular, mecânico de refrigeração, estágio técnico ou superior de administração, entre outros postos. 1.263. Há oportunidades para auxiliar administrativo, estoquista, mecânico eletricista veicular, mecânico de refrigeração, estágio técnico ou superior de administração, entre outros postos. Veja as vagas

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.412. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obra, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios, balconista, caldeireiro, empregado doméstico diarista, fiel de depósito, pedreiro, entre outras chances. 1.412. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obra, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios, balconista, caldeireiro, empregado doméstico diarista, fiel de depósito, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 556. Há oportunidades para atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, eletricista, encanador, montador de estruturas metálicas, promotor de vendas, soldador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do 556. Há oportunidades para atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, eletricista, encanador, montador de estruturas metálicas, promotor de vendas, soldador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital . Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 232. Há oportunidades para agente de pátio, armador de ferros, atendente de confeitaria, balconista de açougue, camareira, carpinteiro, eletricista, embalador, encanador, pedreiro, porteiro, entre outras chances.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego no Sine de Cariacica Oportunidades para candidatos de vários níveis de escolaridade. Tamanho do arquivo: 39kb Baixar

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 48. Há oportunidades para analista de inventário, balconista de lanchonete, gerente de restaurante, operador de movimentação, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances. 48. Há oportunidades para analista de inventário, balconista de lanchonete, gerente de restaurante, operador de movimentação, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 78. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de logística, instalador de placas fotovoltaicas, motorista de caminhão, operador de escavadeira, entre outros postos. 78. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de logística, instalador de placas fotovoltaicas, motorista de caminhão, operador de escavadeira, entre outros postos. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 231. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, operador de trator de esteira, motorista de caminhão basculante, vendedor interno, garçom, vendedor ambulante, motorista carreteiro, entre outras chances. 231. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, operador de trator de esteira, motorista de caminhão basculante, vendedor interno, garçom, vendedor ambulante, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 269. Há oportunidades para ajudante de forneiro, ajudante de obras, assistente de produção - obras civis, auxiliar de produção, eletricista de manutenção, montador de estruturas metálicas, operador de equipamento caçamba horário noturno, entre outras chances. 269. Há oportunidades para ajudante de forneiro, ajudante de obras, assistente de produção - obras civis, auxiliar de produção, eletricista de manutenção, montador de estruturas metálicas, operador de equipamento caçamba horário noturno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 140. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, costureira, fiscal de controle patrimonial, operador atacarejo perecíveis, pedreiro, trabalhador rural, entre outras chances. 140. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, costureira, fiscal de controle patrimonial, operador atacarejo perecíveis, pedreiro, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 213. Há oportunidades para atendente de farmácia, ajudante de obras, balconista, caldeireiro especializado, farmacêutico, montador especializado, mecânico de moto, operador de produção, entre outras chances. 213. Há oportunidades para atendente de farmácia, ajudante de obras, balconista, caldeireiro especializado, farmacêutico, montador especializado, mecânico de moto, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 35. Há oportunidades para acabador de pedras, cortador de pedras, auxiliar de controladoria, assistente de departamento pessoal, operador de ponte rolante, entre outras chances. 35. Há oportunidades para acabador de pedras, cortador de pedras, auxiliar de controladoria, assistente de departamento pessoal, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 30 Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, balconista, corretor de seguros, entre outras chances. 30 Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, balconista, corretor de seguros, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.