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Tecnologia

ArcelorMittal abre vagas de emprego para trabalhar em casa

Também há possibilidade de trabalhar de forma híbrida; interessados precisam ter nível superior e, em alguns casos, inglês avançado. Cadastro deve ser feito na página do Linkedin

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2024 às 12:09
ArcelorMIttal Tubarão investe em inteligência artificial
ArcelorMIttal Tubarão investe em inteligência artificial Crédito: Fernando Madeira
ArcelorMittal Sistemas está com vagas de emprego abertas para trabalhar na área de tecnologia. Para participar, é necessário ter nível superior, mas algumas funções exigem inglês intermediário ou avançado. A sede da empresa fica em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os modelos de trabalho são híbrido ou remoto, conforme o perfil do cargo. A siderúrgica não informou o valor dos salários.
Os interessados podem cadastrar o currículo na página do Linkedin da ArcelorMittal Sistemas. 

Confira as vagas

  • Analista de projetos SAP (Brasil - remoto)
  • Analista de infraestrutura de TI (Vitória e região - híbrido)
  • Analista de Middleware (Belo Horizonte - híbrido, como possibilidade de atuar em Vitória)
  • Analista funcional SAP PM (Belo Horizonte ou Vitória - remoto) 
  • Analista SAP Basis (Brasil - remoto)
  • Analista customer success TI  (Belo Horizonte - híbrido, como possibilidade de atuar em outras cidades)
  • Analista SAP MM (Belo Horizonte - híbrido)
  • Analista SAP BW (Contagem (MG) - híbrido)

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