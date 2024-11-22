ArcelorMittal abre vagas de emprego para trabalhar em casa

A ArcelorMittal Sistemas está com vagas de emprego abertas para trabalhar na área de tecnologia. Para participar, é necessário ter nível superior, mas algumas funções exigem inglês intermediário ou avançado. A sede da empresa fica em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os modelos de trabalho são híbrido ou remoto, conforme o perfil do cargo. A siderúrgica não informou o valor dos salários.
Os interessados podem cadastrar o currículo na página do Linkedin da ArcelorMittal Sistemas.
Confira as vagas
- Analista de projetos SAP (Brasil - remoto)
- Analista de infraestrutura de TI (Vitória e região - híbrido)
- Analista de Middleware (Belo Horizonte - híbrido, como possibilidade de atuar em Vitória)
- Analista funcional SAP PM (Belo Horizonte ou Vitória - remoto)
- Analista SAP Basis (Brasil - remoto)
- Analista customer success TI (Belo Horizonte - híbrido, como possibilidade de atuar em outras cidades)
- Analista SAP MM (Belo Horizonte - híbrido)
- Analista SAP BW (Contagem (MG) - híbrido)