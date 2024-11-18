Veja como se candidatar a mais de 4 mil vagas de emprego no ES

Oportunidade para padeiro no Sine de Cariacica Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.763 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (18). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 216. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, carpinteiro, decorador de eventos, diretor de planejamento estratégico, educador infantil de nível médio, pedreiro, operador de caixa, entre outras chances. 216. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, carpinteiro, decorador de eventos, diretor de planejamento estratégico, educador infantil de nível médio, pedreiro, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.269. Há oportunidades para auxiliar de operação, armazenista, assistente de estoque, auxiliar de produção, balconista de frios, camareira, torneiro mecânico, auxiliar de logística, carpinteiro, entre outros postos. 1.269. Há oportunidades para auxiliar de operação, armazenista, assistente de estoque, auxiliar de produção, balconista de frios, camareira, torneiro mecânico, auxiliar de logística, carpinteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.425. Há oportunidades para açougueiro, agente de coleta, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de farmácia, balconista, borracheiro, cumim, empregado doméstico faxineiro, entre outras chances. 1.425. Há oportunidades para açougueiro, agente de coleta, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de farmácia, balconista, borracheiro, cumim, empregado doméstico faxineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 631. Há oportunidades para ajudante eletricista, almoxarife, analista contábil, analista de marketing, atendente de lanchonete, camareira de hotel, consultor de vendas, motorista de caminhão, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 631. Há oportunidades para ajudante eletricista, almoxarife, analista contábil, analista de marketing, atendente de lanchonete, camareira de hotel, consultor de vendas, motorista de caminhão, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 391. Há oportunidades para açougueiro desossador, ajudante de padeiro, auxiliar de estoque, carregador, carpinteiro, cortador de roupa, encanador, fiscal de loja, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 391. Há oportunidades para açougueiro desossador, ajudante de padeiro, auxiliar de estoque, carregador, carpinteiro, cortador de roupa, encanador, fiscal de loja, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 77. Há oportunidades para caseiro, auxiliar de saúde bucal, cozinheiro, promotor de vendas, laminador, empregada doméstica, representante, balconista, entre outras chances. 77. Há oportunidades para caseiro, auxiliar de saúde bucal, cozinheiro, promotor de vendas, laminador, empregada doméstica, representante, balconista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 77. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, mecânico de veículos a diesel, motorista de caminhão guincho, motorista de ônibus, pedreiro, polidor de granito, vendedor porta a porta, entre outros postos. 77. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, mecânico de veículos a diesel, motorista de caminhão guincho, motorista de ônibus, pedreiro, polidor de granito, vendedor porta a porta, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 165. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, capoteiro, estoquista, instrutor de informática, motorista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 165. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, capoteiro, estoquista, instrutor de informática, motorista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 108. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, educador social, mecânico de ar condicionado split, mecânico de refrigeração, operador de máquinas pesadas, entre outras chances. 108. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, educador social, mecânico de ar condicionado split, mecânico de refrigeração, operador de máquinas pesadas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 135. Há oportunidades para ajudante de manutenção, soldador, operador de caixa, ajudante de obras, auxiliar de caldeireiro, auxiliar de padaria, mecânico de manutenção de motos, entre outras chances. 135. Há oportunidades para ajudante de manutenção, soldador, operador de caixa, ajudante de obras, auxiliar de caldeireiro, auxiliar de padaria, mecânico de manutenção de motos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 173. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, consultor de vendas, farmacêutico, mecânico de refrigeração, , entre outras chances. 173. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, consultor de vendas, farmacêutico, mecânico de refrigeração, , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 69. Há oportunidades para atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de contabilidade, balconista, caseiro, conferente de carga, corretor de seguros, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. 69. Há oportunidades para atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de contabilidade, balconista, caseiro, conferente de carga, corretor de seguros, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.