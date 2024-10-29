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Comércio e serviços

6 mil vagas de emprego para trabalhar na Black Friday e Natal; confira

Serão contratações extras de vendedores, estoquistas, caixas, auxiliares de logística, entre outros postos. Em alguns casos, não é necessário ter experiência
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 out 2024 às 13:36

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 13:36

Shopping Vitória recebe certificação internacional
Shopping Vitória deve ter 350 empregos temporários Crédito: divulgação
Com a proximidade da Black Friday e do Natal, o comércio e o setor de serviços já começam a se preparar para o aumento das vendas. Para reforçar as equipes, são necessárias contratações extras de vendedores, estoquistas, caixas, auxiliares de logística, entre outros postos.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, a previsão é de que sejam abertas cerca de 6 mil vagas de emprego temporário já a partir de outubro no Espírito Santo. Em todo o país, a expectativa é de que sejam mais de 110 mil oportunidades. Além dos postos por tempo determinado, algumas lojas têm vagas permante para a contratação de profissionais.
O presidente da entidade, Rogério Alcântara, destaca que para essa época de festividades, há ainda chances para ajudantes, cabeleireiros, recepcionistas, manicures, balconistas e entregadores.
“Existe sempre a oportunidade de as vagas temporárias se efetivarem após o período de festas, principalmente para os profissionais que mais se destacam no trabalho”, comenta.
6 mil vagas de emprego para trabalhar na Black Friday e Natal; confira
Os estabelecimentos começaram a receber os currículos dos interessados em trabalhar nesta época do ano. Os candidatos podem procurar diretamente as lojas ou fazer o cadastro, conforme o modelo de atendimento adotado por cada empresa.
O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, as entrevistas e as contratações devem começar em novembro. A estimativa é de que a lojas do bairro gerem 100 oportunidades de trabalho.

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“Quem procura diretamente a loja já pode até fazer a entrevista. Estamos otimistas com as vendas deste ano, até pelo apelo comercial que a data tem”, ressalta Saade. Ele estima um crescimento de 7,5%.
No Polo de Moda Glória, estão abertas 300 vagas, sendo 100 permanentes e 200 temporárias. A presidente da Uniglória, Glenda Amaral, avalia que seja registrado um aumento de 10% a 15% nas vendas da Black Friday e Natal.
Além das lojas de rua, as contratações também ocorrem em shoppings e em outros estabelecimentos, como as Americanas e a Hortifruti Natural da Terra, que têm 77 postos de trabalho no Espírito Santo.
Para participar das seleções, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ter o ensino médio, ser comunicativo, cumprir horário e ter noções de informática.

Confira algumas oportunidades abertas

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo Instagram da entidade.  Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
  • Vagas: devem ser abertos 100 postos temporários a partir de novembro. 
  • Vendedor
  • Gerente
  • Estoquista
POLO DE MODA GLÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou procurar uma das lojas do Polo de Moda.
  • Vagas: são 300 oportunidades, sendo 100 imediatas e 200 temporárias. 
  • Vendedor
  • Caixa
  • Gerente
  • Estoquista
  • Auxiliar de logística
SHOPPING VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
  • Vagas: há oportunidades para contratações para postos permanentes e temporários. 
  • Atendente
  • Atendente de lanchonete
  • Assessor de cliente
  • Assistente de loja
  • Assistente de produtos financeiros
  • Assistente de vendas
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Caixa
  • Fiscal de loja
  • Gerente de loja
  • Operador de caixa
  • Profissional de atendimento ao cliente
  • Vendedor
SHOPPING MONTSERRAT
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
  • Vagas: o centro de compras se prepara para inaugurar 13 novas lojas até o final do ano. Atualmente, há mais de 20 oportunidades abertas. 
  • Atendente
  • Atendentes de loja
  • Consultora de vendas
  • Lavador
  • Vendedor
SHOPPING MOXUARA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
  • Vagas: devem ser abertas cerca de 150  vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. No momento, mais de 25  lojas estão com vagas em aberto.
  • Vendedor
  • Caixa
  • Estoquista
  • Atendente
  • Auxiliar de cozinha
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: Os interessados podem acompanhar as vagas pelas redes sociais do shopping ou entregar seus currículos diretamente nas lojas. Os candidatos podem cadastrar o currículo diretamente no site.
  • Vagas: devem ser gerados 150 empregos nas lojas do empreendimento até o final do ano.
  • Atendente
  • Atendente de lanchonete
  • Auxiliar de cozinha
  • Caixa
  • Estoquista
  • Garçom
  • Vendedor
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras.  Também é possível procurar diretamente as lojas.
  • Vagas: a previsão é de que sejam abertas 350 vagas de extras para este fim de ano. 
  • Atendente
  • Atendente de gelateria
  • Assistente de loja
  • Assistente de operações de loja
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Consultora de vendas
  • Costureira
  • Encarregado de loja
  • Estoquista
  • Gerente
  • Líder de atendimento ao cliente
  • Operador de loja
  • Recepcionista
  • Vendedor
  • Visual Merchandising
BOULEVARD SHOPPING
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo diretamente nas lojas.
  • Vagas: estão abertas oportunidades efetivas e temporárias. 
  • Apoio de loja
  • Atendente
  • Assessor de vendas
  • Auxiliar de loja
  • Caixa
  • Consultor da alegria
  • Operador de caixa
  • Vendedor
BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.
  • Vagas: são  20 oportunidades efetivas para a unidade de Vila Velha. Além disso, devem ser realizadas mais de 35 contratações até dezembro. 
  • Cumim (5)
  • Copeira (5)
  • Auxiliar de cozinha (5)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 18 para as unidades de Vitória e Vila Velha.
  • Açougueiro
  • Manipulador de alimentos
  • Operador de caixa e delivery
  • Operador de loja
AMERICANAS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 59 para o cargo de operador de loja
LEROY MERLIN
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 14 oportunidades para a loja de Vitória. 
  • Atendente de loja
  • Assessor de vendas
  • Assessor de vendas jardim
  • Assessor de vendas madeiras
  • Assessor de vendas de material de construção e materiais básicos
  • Assessor de vendas setor banheiro
  • Estágio de Recursos Humanos
  • Consultora de RH
  • Operador de logística
  • Operador de loja

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