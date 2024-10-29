Shopping Vitória deve ter 350 empregos temporários Crédito: divulgação

Com a proximidade da Black Friday e do Natal, o comércio e o setor de serviços já começam a se preparar para o aumento das vendas. Para reforçar as equipes, são necessárias contratações extras de vendedores, estoquistas, caixas, auxiliares de logística, entre outros postos.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, a previsão é de que sejam abertas cerca de 6 mil vagas de emprego temporário já a partir de outubro no Espírito Santo. Em todo o país, a expectativa é de que sejam mais de 110 mil oportunidades. Além dos postos por tempo determinado, algumas lojas têm vagas permante para a contratação de profissionais.

O presidente da entidade, Rogério Alcântara, destaca que para essa época de festividades, há ainda chances para ajudantes, cabeleireiros, recepcionistas, manicures, balconistas e entregadores.

“Existe sempre a oportunidade de as vagas temporárias se efetivarem após o período de festas, principalmente para os profissionais que mais se destacam no trabalho”, comenta.

Your browser does not support the audio element. 6 mil vagas de emprego para trabalhar na Black Friday e Natal; confira

Os estabelecimentos começaram a receber os currículos dos interessados em trabalhar nesta época do ano. Os candidatos podem procurar diretamente as lojas ou fazer o cadastro, conforme o modelo de atendimento adotado por cada empresa.

O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, as entrevistas e as contratações devem começar em novembro. A estimativa é de que a lojas do bairro gerem 100 oportunidades de trabalho.

“Quem procura diretamente a loja já pode até fazer a entrevista. Estamos otimistas com as vendas deste ano, até pelo apelo comercial que a data tem”, ressalta Saade. Ele estima um crescimento de 7,5%.

No Polo de Moda Glória, estão abertas 300 vagas, sendo 100 permanentes e 200 temporárias. A presidente da Uniglória, Glenda Amaral, avalia que seja registrado um aumento de 10% a 15% nas vendas da Black Friday e Natal.

Além das lojas de rua, as contratações também ocorrem em shoppings e em outros estabelecimentos, como as Americanas e a Hortifruti Natural da Terra, que têm 77 postos de trabalho no Espírito Santo.

Para participar das seleções, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ter o ensino médio, ser comunicativo, cumprir horário e ter noções de informática.

Confira algumas oportunidades abertas

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo os interessados podem enviar o currículo pelo Instagram da entidade . Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.

Vagas: devem ser abertos 100 postos temporários a partir de novembro.

devem ser abertos 100 postos temporários a partir de novembro. Vendedor

Gerente

Estoquista

POLO DE MODA GLÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou procurar uma das lojas do Polo de Moda. os interessados podem enviar o currículo para o e-mailou procurar uma das lojas do Polo de Moda.

Vagas: são 300 oportunidades, sendo 100 imediatas e 200 temporárias.

são 300 oportunidades, sendo 100 imediatas e 200 temporárias. Vendedor

Caixa

Gerente

Estoquista

Auxiliar de logística

SHOPPING VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.

Vagas: há oportunidades para contratações para postos permanentes e temporários.

há oportunidades para contratações para postos permanentes e temporários. Atendente

Atendente de lanchonete

Assessor de cliente

Assistente de loja

Assistente de produtos financeiros

Assistente de vendas

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Caixa

Fiscal de loja

Gerente de loja

Operador de caixa

Profissional de atendimento ao cliente

Vendedor

SHOPPING MONTSERRAT

Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.

Vagas: o centro de compras se prepara para inaugurar 13 novas lojas até o final do ano. Atualmente, há mais de 20 oportunidades abertas.

o centro de compras se prepara para inaugurar 13 novas lojas até o final do ano. Atualmente, há mais de 20 oportunidades abertas. Atendente

Atendentes de loja

Consultora de vendas

Lavador

Vendedor

SHOPPING MOXUARA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.

Vagas: devem ser abertas cerca de 150 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. No momento, mais de 25 lojas estão com vagas em aberto.

devem ser abertas cerca de 150 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. No momento, mais de 25 lojas estão com vagas em aberto. Vendedor

Caixa

Estoquista

Atendente

Auxiliar de cozinha

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Como se candidatar: Os interessados podem acompanhar as vagas pelas redes sociais do shopping ou entregar seus currículos diretamente nas lojas. Os candidatos podem cadastrar o currículo diretamente no Os interessados podem acompanhar as vagas pelas redes sociais do shopping ou entregar seus currículos diretamente nas lojas. Os candidatos podem cadastrar o currículo diretamente no site

Vagas: devem ser gerados 150 empregos nas lojas do empreendimento até o final do ano.

devem ser gerados 150 empregos nas lojas do empreendimento até o final do ano. Atendente

Atendente de lanchonete

Auxiliar de cozinha

Caixa

Estoquista

Garçom

Vendedor

SHOPPING VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível procurar diretamente as lojas.

Vagas: a previsão é de que sejam abertas 350 vagas de extras para este fim de ano.

a previsão é de que sejam abertas 350 vagas de extras para este fim de ano. Atendente

Atendente de gelateria

Assistente de loja

Assistente de operações de loja

Auxiliar de serviços gerais

Consultora de vendas

Costureira

Encarregado de loja

Estoquista

Gerente

Líder de atendimento ao cliente

Operador de loja

Recepcionista

Vendedor

Visual Merchandising

BOULEVARD SHOPPING

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo diretamente nas lojas.

Vagas: estão abertas oportunidades efetivas e temporárias.

estão abertas oportunidades efetivas e temporárias. Apoio de loja

Atendente

Assessor de vendas

Auxiliar de loja

Caixa

Consultor da alegria

Operador de caixa

Vendedor

BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.

Vagas: são 20 oportunidades efetivas para a unidade de Vila Velha. Além disso, devem ser realizadas mais de 35 contratações até dezembro.

são 20 oportunidades efetivas para a unidade de Vila Velha. Além disso, devem ser realizadas mais de 35 contratações até dezembro. Cumim (5)

Copeira (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de serviços gerais (5)

HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 18 para as unidades de Vitória e Vila Velha.

18 para as unidades de Vitória e Vila Velha. Açougueiro

Manipulador de alimentos

Operador de caixa e delivery

Operador de loja

AMERICANAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 59 para o cargo de operador de loja

LEROY MERLIN

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.