Com a proximidade da Black Friday e do Natal, o comércio e o setor de serviços já começam a se preparar para o aumento das vendas. Para reforçar as equipes, são necessárias contratações extras de vendedores, estoquistas, caixas, auxiliares de logística, entre outros postos.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, a previsão é de que sejam abertas cerca de 6 mil vagas de emprego temporário já a partir de outubro no Espírito Santo. Em todo o país, a expectativa é de que sejam mais de 110 mil oportunidades. Além dos postos por tempo determinado, algumas lojas têm vagas permante para a contratação de profissionais.
O presidente da entidade, Rogério Alcântara, destaca que para essa época de festividades, há ainda chances para ajudantes, cabeleireiros, recepcionistas, manicures, balconistas e entregadores.
“Existe sempre a oportunidade de as vagas temporárias se efetivarem após o período de festas, principalmente para os profissionais que mais se destacam no trabalho”, comenta.
6 mil vagas de emprego para trabalhar na Black Friday e Natal; confira
Os estabelecimentos começaram a receber os currículos dos interessados em trabalhar nesta época do ano. Os candidatos podem procurar diretamente as lojas ou fazer o cadastro, conforme o modelo de atendimento adotado por cada empresa.
O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, as entrevistas e as contratações devem começar em novembro. A estimativa é de que a lojas do bairro gerem 100 oportunidades de trabalho.
“Quem procura diretamente a loja já pode até fazer a entrevista. Estamos otimistas com as vendas deste ano, até pelo apelo comercial que a data tem”, ressalta Saade. Ele estima um crescimento de 7,5%.
No Polo de Moda Glória, estão abertas 300 vagas, sendo 100 permanentes e 200 temporárias. A presidente da Uniglória, Glenda Amaral, avalia que seja registrado um aumento de 10% a 15% nas vendas da Black Friday e Natal.
Além das lojas de rua, as contratações também ocorrem em shoppings e em outros estabelecimentos, como as Americanas e a Hortifruti Natural da Terra, que têm 77 postos de trabalho no Espírito Santo.
Para participar das seleções, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ter o ensino médio, ser comunicativo, cumprir horário e ter noções de informática.
Confira algumas oportunidades abertas
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo Instagram da entidade. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
- Vagas: devem ser abertos 100 postos temporários a partir de novembro.
- Vendedor
- Gerente
- Estoquista
POLO DE MODA GLÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou procurar uma das lojas do Polo de Moda.
- Vagas: são 300 oportunidades, sendo 100 imediatas e 200 temporárias.
- Vendedor
- Caixa
- Gerente
- Estoquista
- Auxiliar de logística
SHOPPING VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
- Vagas: há oportunidades para contratações para postos permanentes e temporários.
- Atendente
- Atendente de lanchonete
- Assessor de cliente
- Assistente de loja
- Assistente de produtos financeiros
- Assistente de vendas
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Caixa
- Fiscal de loja
- Gerente de loja
- Operador de caixa
- Profissional de atendimento ao cliente
- Vendedor
SHOPPING MONTSERRAT
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
- Vagas: o centro de compras se prepara para inaugurar 13 novas lojas até o final do ano. Atualmente, há mais de 20 oportunidades abertas.
- Atendente
- Atendentes de loja
- Consultora de vendas
- Lavador
- Vendedor
SHOPPING MOXUARA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível entregar o documento diretamente nas lojas.
- Vagas: devem ser abertas cerca de 150 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. No momento, mais de 25 lojas estão com vagas em aberto.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Auxiliar de cozinha
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: Os interessados podem acompanhar as vagas pelas redes sociais do shopping ou entregar seus currículos diretamente nas lojas. Os candidatos podem cadastrar o currículo diretamente no site.
- Vagas: devem ser gerados 150 empregos nas lojas do empreendimento até o final do ano.
- Atendente
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar de cozinha
- Caixa
- Estoquista
- Garçom
- Vendedor
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas na página de carreira do centro de compras. Também é possível procurar diretamente as lojas.
- Vagas: a previsão é de que sejam abertas 350 vagas de extras para este fim de ano.
- Atendente
- Atendente de gelateria
- Assistente de loja
- Assistente de operações de loja
- Auxiliar de serviços gerais
- Consultora de vendas
- Costureira
- Encarregado de loja
- Estoquista
- Gerente
- Líder de atendimento ao cliente
- Operador de loja
- Recepcionista
- Vendedor
- Visual Merchandising
BOULEVARD SHOPPING
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo diretamente nas lojas.
- Vagas: estão abertas oportunidades efetivas e temporárias.
- Apoio de loja
- Atendente
- Assessor de vendas
- Auxiliar de loja
- Caixa
- Consultor da alegria
- Operador de caixa
- Vendedor
BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.
- Vagas: são 20 oportunidades efetivas para a unidade de Vila Velha. Além disso, devem ser realizadas mais de 35 contratações até dezembro.
- Cumim (5)
- Copeira (5)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
- Vagas: 18 para as unidades de Vitória e Vila Velha.
- Açougueiro
- Manipulador de alimentos
- Operador de caixa e delivery
- Operador de loja
AMERICANAS
- Vagas: 59 para o cargo de operador de loja
LEROY MERLIN
- Vagas: 14 oportunidades para a loja de Vitória.
- Atendente de loja
- Assessor de vendas
- Assessor de vendas jardim
- Assessor de vendas madeiras
- Assessor de vendas de material de construção e materiais básicos
- Assessor de vendas setor banheiro
- Estágio de Recursos Humanos
- Consultora de RH
- Operador de logística
- Operador de loja