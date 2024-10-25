Viação Águia Branca abre 130 oportunidades de emprego no ES

Viação Águia Branca vai contar com novos colaboradores em breve Crédito: Giovani Boff/Águia Branca/Divulgação

A Viação Águia Branca , empresa de transporte rodoviário de passageiros, está com 130 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As contratações são voltadas para atender às demandas da alta temporada. As oportunidades são para os cargos de motorista de ônibus e caminhão, além de agentes de vendas.

A empresa tem ainda 40 postos para São Paulo, 60 para Bahia e 11 específicas para motoristas de cargas (Espírito Santo e Rio de Janeiro). Para todas as funções, estão previstas contratação de pessoas com deficiência.

Os interessados em trabalhar como motoristas intermunicipais e interestaduais precisam ter ensino fundamental completo; carteira de habilitação categoria D ou E, exame toxicológico atualizado, conforme exigido pelo Detran e conhecimento das leis de trânsito e normas de segurança.

Já os candidatos a agente de vendas precisam ter ensino médio completo, experiência prévia em vendas, entre outros requisitos.

Os selecionados terão diversos benefícios, que incluem alojamento, assistência médica e odontológica, estacionamento, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.