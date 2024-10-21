ES tem 4.670 vagas de emprego nesta segunda-feira (21); confira os locais

Estão abertas mais de 4,6 mil vagas para todos os níveis de escolaridade em variados setores no Espírito Santo. Nesta segunda-feira (21), as agências do Sine e do Trabalhador do Estado têm, ao todo, 4.670 vagas de emprego. Os interessados devem procurar as unidades portando documentos como identidade, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas à medida que forem preenchidas. As cidades da Grande Vitória concentram a maioria das vagas, sendo que Cariacica acumula 1.337 oportunidades, a Serra conta 1.495 e Vitória 553.
Confira as vagas e saiba como se inscrever na Grande Vitória
- AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA (1.042 vagas)
- ONDE: Centro Administrativo da cidade, em Vera Cruz, na Avenida Alice Coutinho, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica. A agência funciona de segunda a sexta, das 8 às 18h;
- VAGAS: assistente de expedição, almoxarife, motorista – CNH D, promotor de vendas, supervisor de vendas, auxiliar de obras, motorista, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, soldador, Operador Logístico, entre outras. Para PCD, as vagas são para carregador, assistente de expedição, farmacêutico, ajudante de pedreiro, padeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, entre outros postos;
- COMO SE CANDIDATAR: os interessados devem preencher o formulário e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- SINE DE CARIACICA (295 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André;
- VAGAS: repositor, pedreiro, chaveiro, rentista, carpinteiro, auxiliar de logística, ajudante de farmácia, atendente de telemarketing, entre outras;
- SINE DE VILA VELHA (221 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: No município canela-verde, os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura (clique aqui para acessar). O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, em Itaparica;
- VAGAS: atendente de padaria, ajudante de cozinha, auxiliar de estoque, lavador de vidros, entregador de gás, zelador, entre outros postos.
- SINE DE VITÓRIA (553 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8 às 17h.
- VAGAS: Na Capital, há vagas para merendeiro, lavador de veículos, motorista auxiliar, forneiro de padaria, gerente comercial, eletricista, educador social, bombeiro hidráulico, entre outras. Confira aqui;
- SINE DA SERRA (1.495 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, das 8 às 17h.
- VAGAS: Na Serra, há oportunidades para promotor de vendas, porteiro, operador de telemarketing, mecânico, frentista, dedetizador, borracheiro, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, entre outros postos.
Mais oportunidades ao redor do Estado
- SINE DE ARACRUZ (252 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17h.
- VAGAS: As oportunidades são para vendedor, torneiro mecânico, pintor, soldador, pedagogo, padeiro confeiteiro, garçonete entre outras.
- SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (148 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na rua Costa Pereira, 100, Sumaré, das 8 às 17h.
- VAGAS: Há vagas para servente de obras, polidor de pedras, operador de retroescavadeira, motorista de caminhão, manicure/pedicure, costureira, entre outras.
- SINE DE LINHARES (127 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Os interessados devem procurar a agência do município, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- VAGAS: Em Linhares, há vagas para estoquista, entregador, carpinteiro, recepcionista, caixa de comércio, caseiro, entre outras.
- SINE DE MARATAÍZES (149 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Os interessados devem procurar a agência do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Rubens Rangel, 1.489, no bairro Cidade Nova.
- VAGAS: Entre as vagas, há oportunidades para instrutor de informática, técnico em segurança do trabalho, fiscal de loja, garçom, chefe de cozinha, balconista de açougue, empregado doméstico, faxineiro, entre outros postos.
- SINE DE SÃO MATEUS (191 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: O atendimento ocorre na agência da cidade, das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, 404, no bairro Carapina.
- VAGAS: Há vagas para técnico florestal, técnico em informática, porteiro, secretária, repositor, mecânico, farmacêutico, entre outras.
- SINE DE ANCHIETA (20 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado dentro da Casa do Cidadão, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 767, no Centro.
- VAGAS: Há vagas para doméstica, recepcionista, padeiro, motorista, entregador, açougueiro, entre outras.
- SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (40 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: O atendimento aos candidatos ocorre no Sine da cidade, localizado na Alameda Santa Terezinha, 100, Centro.
- VAGAS: Há vagas para auxiliar de produção, acabador de pedras, servente de limpeza, entre outras.
- SINE DE NOVA VENÉCIA (23 VAGAS)
- ONDE SE CANDIDATAR: Os interessados devem procurar a agência do município, localizado na Praça Theodosia da Cunha Neves, 15, Centro.
- VAGAS: Há vagas para vendedor, cozinheira, motoboy, garçonete, viveirista agrícola, profissional de educação física, entre outras oportunidades.