Atacadão abre mais de 40 vagas de emprego no ES

Interessados têm até o dia 18 de outubro para fazer o cadastro no site de carreira da empresa; há postos para operador de caixa, repositor, auxililar de depósito, entre outras chances

O Atacadão está com mais de 40 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Há oportunidade para cargos como operador(a) de caixa, operador de cartões, operador de empilhadeira, fiscal de prevenção e perdas, repositor, empacotador e aprendiz. O salário inicial médio é de R$ 1.400.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de outubro. O atendimento aos candidatos ocorre na página de carreira da empresa. Para idenficar as vagas, basta usar o filtro por Estado ou por cidade.

De acordo com a rede atacadista, não é necessário ter tempo mínimo de experiência. As oportunidades são para trabalhar nas lojas que ficam em três municípios: Vitória, Vila Velha e Cariacica.

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, as vagas abertas são uma excelente oportunidade para novos colaboradores ingressarem em um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional.

“Oferecemos um pacote de benefícios robusto que não só apoia nossos funcionários, mas também as famílias, reforçando nosso papel como uma marca empregadora que investe no futuro de todos. Nosso objetivo é proporcionar uma trajetória de carreira sólida, assim como temos feito com muitos de nossos colaboradores que estão conosco há anos”, afirma.