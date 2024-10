Indústria de vidros abre 61 vagas de emprego na Serra

Empresa está contratando profissionais para os cargos de eletromecânico, auxiliar de produção e auxiliar de expedição; interessados devem enviar o currículo por e-mail

A Viminas Vidros Especiais está com 61 vagas de emprego abertas para a unidade que funciona no Civit II, na Serra. A indústria trabalha com o beneficiamento e a transformação de vidros.