Fábrica de sorvetes abre novas oportunidades de emprego no ES

Há postos para trabalhar como auxiliar de produção, auxiliar de frota, auxiliar de estoque, ajudante de carregamento, ajudante de entrega, entre outras funções

O Grupo Lamoia, dono das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, está com 20 vagas de emprego abertas para o polo industrial de Piúma, no Sul do Espírito Santo.