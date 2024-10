Assaí Atacadista abre novas oportunidades de emprego no ES

Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de recursos humanos, operador de caixa, operador de televendas, entre outras chances

O Assaí Atacadista está com novas vagas de emprego na Grande Vitória. A oferta é de 50 postos de trabalho, sendo 30 para Vitória e 20 para atuar no município da Serra. Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de recursos humanos, operador de caixa, operador de televendas, entre outras chances.

Segundo a empresa, todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.