ES tem 4.605 vagas de emprego nesta segunda-feira (30)

Oportunidades de emprego para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.605 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (30). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 315. Há oportunidades para agente de mármore e granito, ajudante de obras, atendente de marketing, auxiliar administrativo, balconista, caixa, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cumim, pintor de obras, entre outras chances. 315. Há oportunidades para agente de mármore e granito, ajudante de obras, atendente de marketing, auxiliar administrativo, balconista, caixa, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cumim, pintor de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 963. Há oportunidades para pintor automotivo, mecânico diesel, motorista de caminhão pipa, operador de rolo compactador, analista de laboratório, cuidador de idosos, atendente de relacionamento, encarregado de obras de drenagem, atendente de e-commerce, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vaga em emprego em Cariacica Oportunidades para profissionais de vários níveis de escolarida. Para se candidatar, é necessário levar os documentos pessoais. Tamanho do arquivo: 120kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD em Cariacica Tem oportunidades para carpinteiro, pedreiro, repositor, ajudante de padeiro, entre outras chances. Tamanho do arquivo: 90kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.469. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de gerenciamento de riscos, atendente de loja, carpinteiro, confeiteiro, fiel de depósito, frentista, operador de caixa, entre outras chances. 1.469. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de gerenciamento de riscos, atendente de loja, carpinteiro, confeiteiro, fiel de depósito, frentista, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 384. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, atendente de padaria, atendente de marketing, auxiliar de limpeza, cuidador de idosos, motorista de automóveis,pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 384. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, atendente de padaria, atendente de marketing, auxiliar de limpeza, cuidador de idosos, motorista de automóveis,pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 189. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, atendente do setor de frios, auxiliar de operação, dedetizador, lanterneiro, motorista de caminhã, entre outras chances. 189. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, atendente do setor de frios, auxiliar de operação, dedetizador, lanterneiro, motorista de caminhã, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 38. Há oportunidades para motorista entregador, pedreiro de alvenaria, oficial pleno, serralheiro, secretária do lar, recepcionista, montador de móveis, entre outras chances. 38. Há oportunidades para motorista entregador, pedreiro de alvenaria, oficial pleno, serralheiro, secretária do lar, recepcionista, montador de móveis, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 126. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, caseiro, cortador de pedras, costureira em geral, encarregado de obra, supervisor de marketing, instalador reparador de internet, manicure, entre outros postos. 126. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, caseiro, cortador de pedras, costureira em geral, encarregado de obra, supervisor de marketing, instalador reparador de internet, manicure, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 163. Há oportunidades para vendedor interno, repositor de mercadorias em supermercado, auxiliar de limpeza, pedreiro, ajudante de obras, eletricista de instalações, técnico em segurança do trabalho, cozinheiro geral, calceiteiro, entre outras chances. 163. Há oportunidades para vendedor interno, repositor de mercadorias em supermercado, auxiliar de limpeza, pedreiro, ajudante de obras, eletricista de instalações, técnico em segurança do trabalho, cozinheiro geral, calceiteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 127. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, armador, auxiliar de serviços gerais, caseiro ou trabalhador rural, educador social, enfermeiro do trabalho, lixador, motoboy, operador de máquina, pintor jatista, projetista de tubulação, entre outras chances. 127. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, armador, auxiliar de serviços gerais, caseiro ou trabalhador rural, educador social, enfermeiro do trabalho, lixador, motoboy, operador de máquina, pintor jatista, projetista de tubulação, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 369 Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, assistente de cobrança, auxiliar de montagem, auxiliar de obras, encanador, montador de andaime, oficial pleno, pedreiro, serralheiro, entre outras chances. 369 Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, assistente de cobrança, auxiliar de montagem, auxiliar de obras, encanador, montador de andaime, oficial pleno, pedreiro, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 240. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de mecânico de ar condicionado, auxiliar técnico, balconista, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. 240. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de mecânico de ar condicionado, auxiliar técnico, balconista, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 164. Há oportunidades para ajudante de linha de produção, ajudante de obras, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, caminhoneiro de caminhão pipa, costureira, embalador,vendedor interno, entre outras chances. 164. Há oportunidades para ajudante de linha de produção, ajudante de obras, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, caminhoneiro de caminhão pipa, costureira, embalador,vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.