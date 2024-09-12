Gerenciadora de projetos do ES abre 65 vagas de emprego em várias áreas

A gerenciado de projetos capixaba Monfradini Engenharia está com 65 vagas de emprego abertas para profissionais de nível superior em diversas áreas. Os postos são para cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro perito, engenheiro eletricista, engenheiro hidráulico, engenheiro estrutural (concreto e metálica), engenheiro processual, engenheiro de planejamento, e designer de interiores.
Os interessados podem cadastrar o currículo a partir do dia 16 de setembro por meio de um formulário disponibilizado pela da construtora.
A empresa é nova e tem se destacado na atuação em regulamentação de documentos e em legislação condominial.
Confira as vagas
- Arquiteto (10)
- Engenheiro civil (10)
- Engenheiro perito (10)
- Engenheiro eletricista (5)
- Engenheiro hidráulico (5)
- Engenheiro estrutural de concreto (5)
- Engenheiro de estruturas metálicas (5)
- Engenheiro processual (5)
- Engenheiro de planejamento (5)
- Designer de interior (5)