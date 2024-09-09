ES tem mais de 3 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Sine tem oportunidade para camareira de hotel Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.963 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 169. Há oportunidades para carpinteiro, chefe de cozinha, recuperador de crédito, promotor de vendas especializado, merendeiro, entre outras chances. 169. Há oportunidades para carpinteiro, chefe de cozinha, recuperador de crédito, promotor de vendas especializado, merendeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 587, das quais 73 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar operacional, caixa, carpinteiro, eletricista, assistente financeiro, motorista, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade para cargos como auxiliar de serviços gerais, encarregado de perecíveis, operador de loja, padeiro e ajudante de motorista, Tamanho do arquivo: 119kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas para PCD em Cariacica Oportunidades para auxiliar administrativo, recreadora infantil, atendente de delivery, farmacêutico, oficial pleno, auxilair de obras, entre outros postos. Tamanho do arquivo: 91kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.229. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, armador de ferro, atendente de loja, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, confeiteiro, desenhista industrial gráfico, operador de caixa, entre outras chances. 1.229. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, armador de ferro, atendente de loja, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, confeiteiro, desenhista industrial gráfico, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 475. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de padaria, bombeiro hidráulico, carregador, eletricista, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 475. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de padaria, bombeiro hidráulico, carregador, eletricista, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 319. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, atendente de padaria, balconista, camareira, carpinteiro, carregador de caminhão, embalador, motorista de caminhão, entre outras chances. 319. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, atendente de padaria, balconista, camareira, carpinteiro, carregador de caminhão, embalador, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 29. Há oportunidades para auxiliar administrativo, motorista de , entre outras chances. 29. Há oportunidades para auxiliar administrativo, motorista de , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 108. Há oportunidades para acabador de mármore, agrônomo, analista de rede, auxiliar de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedra, costureira em geral, instalador de reparador de internet, entre outros postos. 108. Há oportunidades para acabador de mármore, agrônomo, analista de rede, auxiliar de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedra, costureira em geral, instalador de reparador de internet, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 162. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, assistente administrativo, marceneiro, auxiliar de escritório, chapista de lanchonete, consultor de vendas, camareira de hotel, entre outras chances. 162. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, assistente administrativo, marceneiro, auxiliar de escritório, chapista de lanchonete, consultor de vendas, camareira de hotel, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 211. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, caldeireiro, doméstico, eletricista, encarregado de andaime, encarregado de pintura, engenheiro de processos navais, operador central de concreto, entre outras chances. 211. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, caldeireiro, doméstico, eletricista, encarregado de andaime, encarregado de pintura, engenheiro de processos navais, operador central de concreto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 291. Há oportunidades para alpinista N1 caldeireiro, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, caldeireiro industrial, eletricista, expedidor de mercadoria, encarregado de obras, montador/embalador, serralheiro, técnico de enfermagem, técnico de planejamento, entre outras chances. 291. Há oportunidades para alpinista N1 caldeireiro, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, caldeireiro industrial, eletricista, expedidor de mercadoria, encarregado de obras, montador/embalador, serralheiro, técnico de enfermagem, técnico de planejamento, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 246. Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, auxiliar de obras, armador, bombeiro hidráulico encanador, eletricista, engenheiro mecânico, instalador de som, jardineiro, motorista de ônibus, entre outras chances. 246. Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, auxiliar de obras, armador, bombeiro hidráulico encanador, eletricista, engenheiro mecânico, instalador de som, jardineiro, motorista de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 39. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção pcd, técnico em segurança do trabalho, eletricista de manutenção geral, operador de rolo, entre outras chances. 39. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção pcd, técnico em segurança do trabalho, eletricista de manutenção geral, operador de rolo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 29. Há oportunidades para acabador de granito, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, costureira, eletrotécnico, lubrificador, entre outras chances. 29. Há oportunidades para acabador de granito, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, costureira, eletrotécnico, lubrificador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.