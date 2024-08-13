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Novos investimentos

Contratadas da Vale vão abrir mil vagas de trabalho no ES

Mineradora vai investir em projetos como a substituição de máquinas de pátio, nova rede de água potável, adequação de precipitações, usinas e outras instalações
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2024 às 13:58

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 13:58

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira
As empresas terceirizadas da Vale devem abrir aproximadamente mil vagas de emprego até 2027.  As contratações serão para trabalhar em projetos na Unidade de Tubarão, em Vitória.  A mineradora planeja investimento de até R$ 1,6 bilhão nos próximos três anos. 
Entre os planos da companhia, estão a substituição de máquinas de pátio, nova rede de água potável, adequação de precipitações, usinas e outras instalações.
O diretor de suprimentos dos corredores Sul, Sudeste e Pelotização, Fernando Alcantara, destaca que os investimentos correntes previstos para o Espírito Santo nos próximos anos incluem ações voltadas para a gestão hídrica, substituição de máquinas e adequações de instalações na unidade capixaba, entre outras iniciativas.
“Contamos com uma cadeia de fornecedores qualificada e comprometida na busca por soluções sustentáveis”, afirmou o executivo durante um evento na última semana.
Ele ressaltou ainda que a mineradora desembolsou R$ 9 bilhões no Estado em 2023, somando investimentos e custeio. Deste total, R$ 4,5 bilhões foram destinados a compras locais, ou seja, junto a fornecedores com matriz ou filial instalados no estado.
COMO SE CANDIDATAR
Algumas empresas terceirizadas que atuam na mineradora costumam contratar os profissionais por meio do Sine. As chances são para cargos como soldador, pintor, técnico mecânico e engenheiro.
Já a Vale costuma anunciar as oportunidades em aberto na página de carreiras da empresa. Grande parte das oportunidades são afirmativas para mulheres.
No momento, são 10 postos de trabalho. 
  • Técnica(o) de planejamento programação e manutenção – gerência de serviços ambientais – vaga preferencial para mulheres
  • Engenheira (o) master – pelotização – vaga preferencial para mulheres
  • Engenheiro(a) de portfólio de projetos - vaga preferencial para mulheres
  • Supervisora(or) de usina de pelotização – briquetagem – vaga preferencial para mulheres
  • Mecânica – supervisão de manutenção eletromêcanica A2 usina 8 – vaga afirmativa para mulheres
  • Inspetora de manutenção especializada - coordenação de inspeção e integridade estrutura - vaga afirmativa para mulheres
  • Técnica em mecânica - vaga afirmativa para mulheres
  • Engenheiro senior PCD - projetos industriais
  • Analista tecnologia da informação - vaga preferencial para mulheres
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