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Indústria

Estaleiro Jurong abre novas oportunidades de emprego no ES

Há vagas para analista contábil, analista de sistemas, auxiliar de armazém, encanador gasista, engenheiro de tubulação, ferramenteiro, técnico em mecânica, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2024 às 10:37

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 10:37

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Estaleiro Jurong está com 58 oportunidades de emprego abertas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo no site de carreira da empresa. É importante lembrar que é necessário observar o requisito estabelecido para cada função antes de se candidatar.
Além dos salários, os profissionais recebem auxílio-alimentação, plano de saúde, ambulatório com algumas especialidades médicas, transporte, refeição no local com opção de prato light e plano odontológico.

Confira as vagas

  • Analista contábil
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de informações gerenciais
  • Analista de planejamento
  • Analista de sistemas
  • Analista de suporte e cyber segurança
  • Assistente de recursos humanos
  • Assistente técnico de tubulação naval
  • Auxiliar de armazém
  • Coordenador de estrutura
  • Coordenador de tubulação
  • Desenhista
  • Encanador gasista
  • Encanador industrial
  • Engenheiro de estrutura
  • Engenheiro de manutenção e apoio logístico integrado
  • Engenheiro de planejamento
  • Engenheiro de tubulação
  • Ferramenteiro
  • Fiscal de montagem de andaime
  • Gerente engenharia projeto naval
  • Inspetor QA QC II
  • Inspetor técnico de equipamentos
  • Líder de elétrica
  • Líder de montagem
  • Líder de montagem de andaimes
  • Líder de movimentação de carga
  • Líder de solda
  • Líder de tubulação
  • Maçariqueiro
  • Marinheiro de máquinas
  • Moço de máquinas
  • Montador de andaime
  • Montador de estrutura metálica
  • Montador de estrutura metálica
  • Motorista operador de equipamento de guindar
  • Operador de auto blasting
  • Operador de oxicorte
  • Pintor airless
  • Pintor de rolo e trincha
  • Pintor jatista
  • Projetista de estrutura naval
  • Projetista de instrumentação naval
  • Projetista elétrico e telecomunicações naval
  • Projetista tubulação naval
  • Rigger sinaleiro
  • Soldador MIG MAG TIG
  • Soldador TIG ER
  • Supervisor de riggers
  • Supervisor de solda
  • Supervisor de tubulação
  • Supervisor irata n3
  • Técnico ambiental
  • Técnico de estrutura naval
  • Técnico de projetos elétricos
  • Técnico de tubulação naval
  • Técnico em elétrica e automação
  • Técnico em mecânica

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