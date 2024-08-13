Estaleiro Jurong abre novas oportunidades de emprego no ES

O Estaleiro Jurong está com 58 oportunidades de emprego abertas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo no site de carreira da empresa. É importante lembrar que é necessário observar o requisito estabelecido para cada função antes de se candidatar.
Além dos salários, os profissionais recebem auxílio-alimentação, plano de saúde, ambulatório com algumas especialidades médicas, transporte, refeição no local com opção de prato light e plano odontológico.
Confira as vagas
- Analista contábil
- Analista de departamento pessoal
- Analista de informações gerenciais
- Analista de planejamento
- Analista de sistemas
- Analista de suporte e cyber segurança
- Assistente de recursos humanos
- Assistente técnico de tubulação naval
- Auxiliar de armazém
- Coordenador de estrutura
- Coordenador de tubulação
- Desenhista
- Encanador gasista
- Encanador industrial
- Engenheiro de estrutura
- Engenheiro de manutenção e apoio logístico integrado
- Engenheiro de planejamento
- Engenheiro de tubulação
- Ferramenteiro
- Fiscal de montagem de andaime
- Gerente engenharia projeto naval
- Inspetor QA QC II
- Inspetor técnico de equipamentos
- Líder de elétrica
- Líder de montagem
- Líder de montagem de andaimes
- Líder de movimentação de carga
- Líder de solda
- Líder de tubulação
- Maçariqueiro
- Marinheiro de máquinas
- Moço de máquinas
- Montador de andaime
- Montador de estrutura metálica
- Montador de estrutura metálica
- Motorista operador de equipamento de guindar
- Operador de auto blasting
- Operador de oxicorte
- Pintor airless
- Pintor de rolo e trincha
- Pintor jatista
- Projetista de estrutura naval
- Projetista de instrumentação naval
- Projetista elétrico e telecomunicações naval
- Projetista tubulação naval
- Rigger sinaleiro
- Soldador MIG MAG TIG
- Soldador TIG ER
- Supervisor de riggers
- Supervisor de solda
- Supervisor de tubulação
- Supervisor irata n3
- Técnico ambiental
- Técnico de estrutura naval
- Técnico de projetos elétricos
- Técnico de tubulação naval
- Técnico em elétrica e automação
- Técnico em mecânica