Em busca de emprego? Veja as 3.608 vagas abertas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.608 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (12). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 206. Há oportunidades para agente de reciclagem de materiais, ajudante de eletricista, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, copeiro, cortador de roupa, costureira de máquina overloque, eletricista, farmacêutico, inspetor de qualidade, entre outras chances. 206. Há oportunidades para agente de reciclagem de materiais, ajudante de eletricista, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, copeiro, cortador de roupa, costureira de máquina overloque, eletricista, farmacêutico, inspetor de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 615, das quais 120 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, auxiliar de carga e descarga, operador de máquinas, ajudante de pátio, operador de empilhadeira, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica Mais de 600 vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Tamanho do arquivo: 109kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de trabalho para PCD em Cariacica São 120 oportunidades para profissionais PCDs. Tamanho do arquivo: 87kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.343. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, confeiteiro, fiscal de loja, operador de caixa, entre outras chances. 1.343. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, confeiteiro, fiscal de loja, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 327. Há oportunidades para atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, bombeiro hidráulico, eletricista, fiel de depósito, lavador de carros, operador de caixa, promotor de vendas, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 327. Há oportunidades para atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, bombeiro hidráulico, eletricista, fiel de depósito, lavador de carros, operador de caixa, promotor de vendas, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 152. Há oportunidades para agente de reciclagem, auxiliar de produção, auxiliar de logística, instalador-reparador de redes, mecânico de ar-condicionado, pedreiro, repositor de supermercados, vendedor, entre outras chances. 152. Há oportunidades para agente de reciclagem, auxiliar de produção, auxiliar de logística, instalador-reparador de redes, mecânico de ar-condicionado, pedreiro, repositor de supermercados, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 26. Há oportunidades para faxineiro, servente de limpeza, promotor de vendas, atendente de padaria, mecânico de automóveis pesados, auxiliar de limpeza, entre outras chances. : 26. Há oportunidades para faxineiro, servente de limpeza, promotor de vendas, atendente de padaria, mecânico de automóveis pesados, auxiliar de limpeza, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 160. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, ajudante de motorista, borracheiro, costureira, ensacador, instalador e reparador de intranet, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, vendedor pracista, entre outros postos. 160. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, ajudante de motorista, borracheiro, costureira, ensacador, instalador e reparador de intranet, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, vendedor pracista, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 165. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, garçom, operador de caixa, professor de inglês, técnico em segurança do trabalho, técnico de manutenção de máquinas, entre outras chances. 165. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, garçom, operador de caixa, professor de inglês, técnico em segurança do trabalho, técnico de manutenção de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 154. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, empregada doméstica, instalador e reparador de internet, montador de andaimes, montador de estruturas metálicas, operador de rolo de asfalto, entre outras chances. 154. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, empregada doméstica, instalador e reparador de internet, montador de andaimes, montador de estruturas metálicas, operador de rolo de asfalto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 155. Há oportunidades para atendente de restaurante, auxiliar de depósito, camareira, caldeireiro, eletricista de veículos, operador de logística, trabalhador agropecuário polivalente, tratorista agrícola, vendedor de veículos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 160. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar administrativo, ajudante de obras, assistente operacional, bombeiro hidráulico, caseiro, caldeireiro especializado, eletricista de veículos, montador especializado, entre outras chances. 160. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar administrativo, ajudante de obras, assistente operacional, bombeiro hidráulico, caseiro, caldeireiro especializado, eletricista de veículos, montador especializado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, professor de francês, professor de espanhol, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 47. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, professor de francês, professor de espanhol, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 35.Há oportunidades para administrador de TI, acabador de granito, assistente financeiro, auxiliar de hotelzinho, auxiliar de linha de produção, babá, eletricista, encarregado de obras, instalador de serviços de telecomunicações, entre outras chances. 35.Há oportunidades para administrador de TI, acabador de granito, assistente financeiro, auxiliar de hotelzinho, auxiliar de linha de produção, babá, eletricista, encarregado de obras, instalador de serviços de telecomunicações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.