Prefeituras do ES, Ufes e Correios: mais de 44 mil vagas em concursos e seleções

Candidatos podem se inscrever para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Mais de 44 mil vagas estão abertas em 200 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com ofertas para cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Já estão abertas as inscrições para o concurso de servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . A oferta é de 33 vagas para postos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. O atendimento ocorre até 15 de setembro.

Seguem até o dia 5 de setembro as inscrições para o processo seletivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), autarquia ligada à prefeitura. São 60 oportunidades, com ganhos que variam de R$ 1.649,59 a R$ 3.160,10.