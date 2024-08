Prefeitura da Serra prorroga prazo de inscrição de concurso com 375 vagas

Remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, de acordo com o cargo; provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 do último dia de inscrição, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.