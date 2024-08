68 cargos

Prefeitura de Cariacica prepara concurso com salário de até R$ 11 mil; veja os cargos

As oportunidades serão para os quadros geral, magistério, procurador e fiscal. Empresa organizadora já foi contratada e elabora do edital de abertura do certame

Prefeitura de Cariacica vai contar com novos servidores em breve. (Ricardo Medeiros)

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 606 vagas, distribuídas por 68 cargos de níveis médio e superior. As oportunidades serão para os quadros geral, magistério, procurador e fiscal. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 11.550.

O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg). O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do município e a empresa já está em fase de elaboração do edital.

Ainda não há previsão de quando as regras serão publicadas. O contrato entre o município e a empresa tem duração de 18 meses e tem um valor estimado de R$ 4,7 milhões.

