Agência reguladora do ES abre concurso com salário de R$ 7 mil; veja os cargos

Oportunidades são para preencher cargos de nível superior em diversas áreas; interessados poderão se inscrever de 9 de agosto a 5 de setembro

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) lançou nesta quinta-feira (01) o edital de abertura de concurso público para cargos de nível superior. O salário inicial é de R$ 7.222,76.

As inscrições poderão ser feitas de 9 de agosto a 5 de setembro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 78.