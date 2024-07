Provas em outubro

Ufes abre concurso com salário de até R$ 5,5 mil; veja vagas

Oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Vitória. As inscrições poderão ser feitas de 5 de agosto a 15 de setembro de 2024

Ufes vai contratar novos servidores . (Ricardo Medeiros)

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar 33 novos servidores de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil. O edital de abertura do concurso público foi publicado no Diário Oficial da União.

As oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Vitória. As inscrições poderão ser feitas de 5 de agosto a 15 de setembro de 2024, no site da instituição.

Confira detalhes do concurso

VAGAS

33

CARGOS

NÍVEL MÉDIO

Assistente em administração (São Mateus): 3 vagas

Técnico de laboratório/área: industrial/perfil: geologia e mineração (Alegre): 1 vaga

Técnico em contabilidade (Vitória): 5 vagas

Técnico de tecnologia da informação (Vitória, Alegre e São Mateus): 12 vagas, sendo 8, 1 e 3, respectivamente

NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro/área: segurança do trabalho (Vitória): 1 vaga

Médico/área: clínico geral (São Mateus): 1 vaga

Médico/área: medicina de família e comunidade (Vitória): 2 vagas

Médico/área: psiquiatria (Alegre): 1 vaga

Médico veterinário/perfil: bioexperimentação e responsabilidade técnica (São Mateus): 1 vaga

Médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia (Alegre): 1 vaga

Oceanólogo (Vitória): 1 vaga

Odontólogo (Alegre e Vitória): 2, sendo uma para cada campus

Nutricionista (Vitória e São Mateus): 2, sendo uma para cada campus

REMUNERAÇÃO

Nível superior: R$ 5.556,92, sendo R$ 4.556,92 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000

R$ 5.556,92, sendo R$ 4.556,92 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000 Nível médio: R$ 3.667,19, sendo R$ 2.667,19 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão se inscrever de 5 de agosto a 15 de setembro, no site da Ufes.

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível médio: R$ 120

R$ 120 Nível superior: R$ 150

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO

Pode pedir isenção do valor o candidato oriundo de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); e registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As solicitações devem ser feitas de 5 a 18 de agosto de 2024.

ETAPAS

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e exame prático para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia, de caráter eliminatório e classificatório.

O teste contará será composto por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões;

10 questões; Raciocínio Lógico e Quantitativo: 10 questões;

10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,00 ponto e cada questão de Conhecimentos Específicos valerá 2,00 pontos, totalizando 60 pontos.



QUANDO SERÃO AS PROVAS

Para todos os cargos, a prova objetiva será realizada no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu na data provável de 20 de outubro de 2024, com início às 14h e terá duração de 3 horas.

Já a prova prática será realizada no Hospital Veterinário do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Ufes, em Alegre. Os testes estão marcados para o dia 29 de novembro de 2024 a partir das 7h. A ordem da realização da prova será decidida por sorteio.

VALIDADE

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

