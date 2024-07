Provas em setembro

Prefeitura de Linhares abre seleção com 60 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico; interessados podem se inscrever de 1º de agosto a 5 de setembro

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), autarquia ligada à prefeitura, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 profissionais temporários. Também haverá a formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.649,59 a R$ 3.160,10 para carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL

Agente de serviços gerais (4)

Agente de manutenção (24)

NÍVEL MÉDIO

Operador de estação e tratamento de água e esgoto - ETAE (14)

Operador de máquinas (3)

Oficial administrativo (4)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de contabilidade (1)

Técnico em química (2)

Técnico de manutenção (eletrotécnica) (3)

Técnico de manutenção (mecânica) (3)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em tecnologia da informação e comunicação (1)

Os selecionados vão atuar nas seguintes localidades: Linhares, Bagueira, Rio Quartel, Bebedouro, Desengano, São Rafael, Povoação, Pontal do Ipiranga, Regência e Sede.

As inscrições podem ser feitas de 1º de agosto a 5 de setembro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

A taxa de participação é de R$ 48 para os cargos do ensino fundamental; R$ 60 para os cargos do ensino médio; e R$ 73, para os cargos do ensino médio técnico.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda podem pedir isenção do valor. As solicitações devem ser feitas nos dias 5 e 6 de agosto.

A seleção contará com prova objetiva prevista para ser aplicada em 29 de setembro, além de avaliação de títulos, teste de aptidão física e prova prática nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

