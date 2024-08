Oportunidades

Governo do ES vai abrir concurso com mais de mil vagas no Iases

A oferta será de 850 para agente socioeducativo e 176 para diversas áreas técnicas. Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande e pelo diretor-geral da autarquia Fábio Modesto Filho

Agentes socioeducativos do Iases. (Divulgação | Iases)

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 1.026 vagas. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), em suas redes sociais, e pelo diretor-geral da autarquia, Fábio Modesto Filho.

A oferta será de 850 para agente socioeducativo e 176 para diversas áreas técnicas. Os candidatos vão precisar ter os níveis médio e superior, respectivamente. O salário inicial de um agente socioeducativo é de R$ 3.614,04 e de um técnico superior socioeducativo é de R$ 7.222,76.

Para os profissionais com graduação, as chances serão para formados em nutrição (3), serviço social (35), direito (50), psicologia (40), pedagogia (38) e terapia ocupacional (10).

Com a autorização de novo certame, o Iases vai iniciar os trâmites de cada concurso, entre eles a composição da comissão organizadora, que será a responsável por elaborar o edital, a contratação da banca, entre outras etapas. As fases do concurso só serão definidas após a divulgação do edital.

O último concurso para agente socioeducativo foi realizado em 2023, com 400 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. Na época, a seleção foi organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O certme ainda está validade vigente, mas como o concurso foi regionalizado, em algumas regiões, não existem mais candidatos a ocupar.

O certame contou com prova objetiva e de redação. Os exames contaram com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos.

O processo seletivo teve ainda teste de aptidão física; avaliação psicológica; investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato; e curso de formação.

Já para os cargos de técnico superior socioeducativo, a autarquia lançou edital de processo seletivo simplificado em 2021.

