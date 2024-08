Prefeitura de Vitória prorroga prazo de inscrição de concurso

São 34 vagas, sendo 21 para analista em gestão pública, 10 para auditor de controle interno e três para procurador; interessados podem se inscrever até 12 de agosto

Os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 12 de agosto no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação será de R$ 90 para todos os cargos.