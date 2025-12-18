Governo federal autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:42
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 39.108 profissionais temporários para trabalharem nos censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. A autorização de processo seletivo foi publicada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento e publicadas no Diário Oficial da União.
As oportunidades serão temporárias, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. A portaria que autoriza a abertura da seleção estabelece que o edital deve ser publicado dentro de um período de seis meses, ou seja, até 17 de junho.
A seleção dos candidatos deve ser feita por meio de provas objetivas.
Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio, distribuídos pelas seguintes funções:
Já quem tem o nível superior, poderá concorrer às 1.020 vagas que estarão disponíveis para o cargo de analista censitário.
Além da remuneração, que ainda não foi divulgada, o instituto oferece os seguintes benefícios:
