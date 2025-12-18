Novos processo seletivo

Governo federal autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários

Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio; intitututo tem uma prazo de seis meses para publicar o edital de abertura da seleção

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:42

Oportunidade temporária no IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 39.108 profissionais temporários para trabalharem nos censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. A autorização de processo seletivo foi publicada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento e publicadas no Diário Oficial da União.

As oportunidades serão temporárias, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. A portaria que autoriza a abertura da seleção estabelece que o edital deve ser publicado dentro de um período de seis meses, ou seja, até 17 de junho.

A seleção dos candidatos deve ser feita por meio de provas objetivas.

Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio, distribuídos pelas seguintes funções:

Recenseador (27.330)

Agente censitário supervisor (4.142)

Agente operacional regional (1.286)

Agente censitário regional (1.286)

Agente censitário administrativo (1.432)

Agente censitário de informática (1.446)

Agente censitário de qualidade (1.165)

Já quem tem o nível superior, poderá concorrer às 1.020 vagas que estarão disponíveis para o cargo de analista censitário.

Além da remuneração, que ainda não foi divulgada, o instituto oferece os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação de R$ 1.175

Auxílio-transporte

Auxílio pré-escolar

13º proporcional

Férias proporcionais

