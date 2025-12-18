Home
Governo federal autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários

Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio; intitututo tem uma prazo de seis meses para publicar o edital de abertura da seleção

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:42

Oportunidade temporária no IBGE
Oportunidade temporária no IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 39.108 profissionais temporários para trabalharem nos censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. A autorização de processo seletivo foi publicada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento e publicadas no Diário Oficial da União.

As oportunidades serão temporárias, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. A portaria que autoriza a abertura da seleção estabelece que o edital deve ser publicado dentro de um período de seis meses, ou seja, até 17 de junho.

A seleção dos candidatos deve ser feita por meio de provas objetivas. 

Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio, distribuídos pelas seguintes funções:

  • Recenseador (27.330)
  • Agente censitário supervisor (4.142)
  • Agente operacional regional (1.286)
  • Agente censitário regional (1.286)
  • Agente censitário administrativo (1.432)
  • Agente censitário de informática (1.446)
  • Agente censitário de qualidade (1.165) 

Já quem tem o nível superior, poderá concorrer às 1.020 vagas que estarão disponíveis para o cargo de analista censitário.

Além da remuneração, que ainda não foi divulgada, o instituto oferece os seguintes benefícios:

  • Auxílio-alimentação de R$ 1.175
  • Auxílio-transporte
  • Auxílio pré-escolar
  • 13º proporcional
  • Férias proporcionais
Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

