Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

MRV e Morar abrem novas oportunidades de emprego no ES

Há chances para pedreiro, eletricista, encarregado de obra, estágio, jovem aprendiz, entre outras vagas. Veja como participar dos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jul 2024 às 13:09

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 13:09

Oportunidades de trabalho para pedreiros
Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik
Quem está à procura de emprego na construção civil já pode separar o currículo. Isso porque duas empresas estão com oportunidades em aberto no Espírito Santo, todas para Grande Vitória. A oferta é de 43 postos de trabalho. Há chances para pedreiro, eletricista, encarregado de obra, estágio, jovem aprendiz, entre outras vagas.
Na MRV, o processo seletivo visa contratar 19 profissionais para trabalhar nos seus canteiros de obras nas cidades de Serra e Cariacica. Todas as funções exigem experiências comprovadas de um ano na carteira de trabalho.
Já na Morar Construtora, a oferta é de 24 postos para atuar em Vila Velha, Vitória e Serra.

Confira as vagas

MRV
Como se candidatar: Os interessados nas oportunidades podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 19
  • Bombeiros (6)
  • Pedreiros (10)
  • Eletricistas (3). 
MORAR CONSTRUTORA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 24
  • Analista de folha de pagamento
  • Analista de projetos
  • Consultor de vendas
  • Corretor de imóveis
  • Encarregado de alvenaria
  • Encarregado de obra
  • Estágio em Administração
  • Estágio em Administração ou Ciências Contábeis
  • Estágio em Arquitetura
  • Estágio em Arquitetura, Engenharia ou Edificações
  • Estágio Engenharia Civil ou Arquitetura
  • Estágio de suprimentos
  • Estágio em RH - psicologia organizacional
  • Estágio em RH & DP
  • Estágio jurídico corporativo
  • Jovem aprendiz
  • Gerente de marketing
  • Pintor
  • Técnico em edificações de obras

LEIA MAIS 

Confira as 5.588 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Casa do Serralheiro abre 60 oportunidades de emprego

Supermercados abrem mais de 600 vagas de emprego no ES

Supermercado terá loja em shopping no ES com 150 vagas de emprego

Obra de novo condomínio em Vitória vai gerar 500 vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morar Construtora Construção civil Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados