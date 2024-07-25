MRV e Morar abrem novas oportunidades de emprego no ES

Quem está à procura de emprego na construção civil já pode separar o currículo. Isso porque duas empresas estão com oportunidades em aberto no Espírito Santo, todas para Grande Vitória. A oferta é de 43 postos de trabalho. Há chances para pedreiro, eletricista, encarregado de obra, estágio, jovem aprendiz, entre outras vagas.
Na MRV, o processo seletivo visa contratar 19 profissionais para trabalhar nos seus canteiros de obras nas cidades de Serra e Cariacica. Todas as funções exigem experiências comprovadas de um ano na carteira de trabalho.
Já na Morar Construtora, a oferta é de 24 postos para atuar em Vila Velha, Vitória e Serra.
Confira as vagas
MRV
Como se candidatar: Os interessados nas oportunidades podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 19
- Bombeiros (6)
- Pedreiros (10)
- Eletricistas (3).
MORAR CONSTRUTORA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: 24
- Analista de folha de pagamento
- Analista de projetos
- Consultor de vendas
- Corretor de imóveis
- Encarregado de alvenaria
- Encarregado de obra
- Estágio em Administração
- Estágio em Administração ou Ciências Contábeis
- Estágio em Arquitetura
- Estágio em Arquitetura, Engenharia ou Edificações
- Estágio Engenharia Civil ou Arquitetura
- Estágio de suprimentos
- Estágio em RH - psicologia organizacional
- Estágio em RH & DP
- Estágio jurídico corporativo
- Jovem aprendiz
- Gerente de marketing
- Pintor
- Técnico em edificações de obras