Supermercados abrem mais de 600 vagas de emprego no ES

Os interessados em trabalhar com carteira assinada devem ficar atentos. Isso porque sete supermercados do Espírito Santo estão com mais de 630 vagas de emprego abertas esta semana.
Há postos de trabalho para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Para se inscrever, é necessário ficar atento ao modelo de atendimento de cada grupo empresarial.
A maior oferta está disponível no Supermercado Perim, que vai contratar cerca de 300 trabalhadores para atuarem na nova loja, em Guarapari. Para agilizar as contratações, o estabelecimento vai fazer um processo seletivo presencial a partir do dia 9 de julho.
Confira as oportunidades
SUPERMERCADO PERIM
Vagas: Serão contratados cerca de 300 profissionais para fazer parte da equipe da sua nova loja de Guarapari.
- Cargos: As vagas disponíveis abrangem todos os setores do supermercado, incluindo açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete e Café Perim, estoque, dentre outros.
- Caixa
- Embaladores
- Estoquistas
- Atendentes
- Repositores
- Açougueiros
- Panificação;
- Vagas também para pessoas com deficiência.
Como se candidatar: o processo seletivo será realizado a partir de 9 de julho, na loja Perim de Guarapari, que fica próxima a Feira Municipal, no Centro da cidade. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Serão distribuídas 120 senhas por dia. Para as demais lojas da Grande Vitória, os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected].
GRUPO COUTINHO
Vagas: o dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem tem 53 oportunidades de emprego abertas em vários municípios.
- Cargos
- Açougueiro
- Ajudante de depósito
- Ajudante de entregas
- Auxiliar de estacionamento
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de serviços gerais
- Balconista de frios
- Cozinheiro
- Embalador
- Embalador PCD
- Encarregado de perecíveis
- Motorista
- Operador de caixa
- Promotor de loja
- Repositor de mercearia
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
GRUPO CARONE
Vagas: o dono das marcas Carone e Sempre Tem vai contratar mais de 100 trabalhadores.
- Cargos
- Açougueiro
- Ajudante de entrega
- Ajudante de recebimento mercadorias
- Apoio de loja
- Assistente de recrutamento e seleção
- Assistente de recrutamento e seleção pcd
- Assistente de treinamento e desenvolvimento
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de encarregada frente de loja
- Auxiliar de logística e-commerce
- Auxiliar de padaria confeitaria
- Auxiliar de pizzaiolo
- Auxiliar de precificação
- Auxiliar de refrigeração
- Auxiliar de rotisseria
- Balconista de padaria
- Balconista de perecíveis
- Cozinheiro rotisseria
- Embalador
- Encarregado de recebimento de mercadorias
- Encarregado troca de mercadoria
- Escola de capacitação em padaria
- Operador de caixa
- Padeiro
- Recepcionista de atendimento
- Repositor bazar
- Repositor de mercearia
- Repositor de perecíveis
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa ou entregar o documento em uma das lojas.
GRUPO CARREFOUR
Vagas: o dono das marcas Carrefour, Sam’s Club e Atacadão tem mais de 110 oportunidades abertas na Grande Vitória.
- Cargos
- Açougueiro
- Agente de cartões e serviços
- Atendente de vinhos
- Auxiliar administrativo membership
- Auxiliar de armazém
- Auxiliar de perecíveis
- Balconista de açougue
- Caixa posto
- Conferente
- Encarregado seção FLV
- Fiscal de loja
- Frentista
- Gerenciador posto
- Operador comercial cartões
- Operador de caixa
- Operador de cartões
- Operador de loja
- Repositor
- Supervisor de cartões
ASSAÍ ATACADISTA
Vagas: são 33 postos de trabalho na Serra e 19 em Vitória.
- Cargos
- Açougueiro(a)
- Aprendiz operador de caixa
- Atendente cafeteria e padaria
- Atendente de loja
- Auxiliar de cozinha
- Chefe de RH
- Chefe de seção I frente de caixa
- Empacotador(a)
- Jovem Aprendiz
- Operador(a) de caixa
- Operador(a) de empilhadeira
- Operador(a) de loja
- Operador(a) de televendas
CANGURU SUPERMERCADOS
Vagas: 8
- Cargos
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de recebimento fiscal
- Balconista de padaria
- Embalador
- Encarregado de frente de loja
- Encarregado de mercearia
- Repositor
- Repositor de hortifruti
PERIM SUPERMERCADOSS
Vagas: No Sul do Estado, o Perim Supermercados, do Grupo Osvaldo Perim, está com 6 vagas disponíveis nas lojas de Cachoeiro de Itapemirim..
- Cargos
- Atendente de padaria
- Auxiliar serviços gerais (limpeza)
- Embalador
- Repositor
- Repositor de mercadoria
- Separador de mercadoria