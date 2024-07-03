Supermercados abrem mais de 600 vagas de emprego no ES

Supermercado Perim vai abrir nova loja em Guarapari Crédito: Divulgação

Os interessados em trabalhar com carteira assinada devem ficar atentos. Isso porque sete supermercados do Espírito Santo estão com mais de 630 vagas de emprego abertas esta semana.

Há postos de trabalho para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Para se inscrever, é necessário ficar atento ao modelo de atendimento de cada grupo empresarial.

A maior oferta está disponível no Supermercado Perim, que vai contratar cerca de 300 trabalhadores para atuarem na nova loja, em Guarapari. Para agilizar as contratações, o estabelecimento vai fazer um processo seletivo presencial a partir do dia 9 de julho.

Confira as oportunidades

SUPERMERCADO PERIM

Vagas: Serão contratados cerca de 300 profissionais para fazer parte da equipe da sua nova loja de Guarapari.

Cargos: As vagas disponíveis abrangem todos os setores do supermercado, incluindo açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete e Café Perim, estoque, dentre outros.

As vagas disponíveis abrangem todos os setores do supermercado, incluindo açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete e Café Perim, estoque, dentre outros. Caixa

Embaladores

Estoquistas

Atendentes

Repositores

Açougueiros

Panificação;

Vagas também para pessoas com deficiência.

Como se candidatar: o processo seletivo será realizado a partir de 9 de julho, na loja Perim de Guarapari, que fica próxima a Feira Municipal, no Centro da cidade. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Serão distribuídas 120 senhas por dia. Para as demais lojas da Grande Vitória, os currículos podem ser enviados para o e-mail o processo seletivo será realizado a partir de 9 de julho, na loja Perim de Guarapari, que fica próxima a Feira Municipal, no Centro da cidade. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Serão distribuídas 120 senhas por dia. Para as demais lojas da Grande Vitória, os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected]

GRUPO COUTINHO

Vagas: o dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem tem 53 oportunidades de emprego abertas em vários municípios.

Cargos

Açougueiro

Ajudante de depósito

Ajudante de entregas

Auxiliar de estacionamento

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de serviços gerais

Balconista de frios

Cozinheiro

Embalador

Embalador PCD

Encarregado de perecíveis

Motorista

Operador de caixa

Promotor de loja

Repositor de mercearia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

GRUPO CARONE

Vagas: o dono das marcas Carone e Sempre Tem vai contratar mais de 100 trabalhadores.

Cargos

Açougueiro

Ajudante de entrega

Ajudante de recebimento mercadorias

Apoio de loja

Assistente de recrutamento e seleção

Assistente de recrutamento e seleção pcd

Assistente de treinamento e desenvolvimento

Auxiliar de açougue

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de encarregada frente de loja

Auxiliar de logística e-commerce

Auxiliar de padaria confeitaria

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de precificação

Auxiliar de refrigeração

Auxiliar de rotisseria

Balconista de padaria

Balconista de perecíveis

Cozinheiro rotisseria

Embalador

Encarregado de recebimento de mercadorias

Encarregado troca de mercadoria

Escola de capacitação em padaria

Operador de caixa

Padeiro

Recepcionista de atendimento

Repositor bazar

Repositor de mercearia

Repositor de perecíveis

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa ou entregar o documento em uma das lojas.

GRUPO CARREFOUR

Vagas: o dono das marcas Carrefour, Sam’s Club e Atacadão tem mais de 110 oportunidades abertas na Grande Vitória.

Cargos

Açougueiro

Agente de cartões e serviços

Atendente de vinhos

Auxiliar administrativo membership

Auxiliar de armazém

Auxiliar de perecíveis

Balconista de açougue

Caixa posto

Conferente

Encarregado seção FLV

Fiscal de loja

Frentista

Gerenciador posto

Operador comercial cartões

Operador de caixa

Operador de cartões

Operador de loja

Repositor

Supervisor de cartões

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.

ASSAÍ ATACADISTA

Vagas: são 33 postos de trabalho na Serra e 19 em Vitória.

Cargos

Açougueiro(a)

Aprendiz operador de caixa

Atendente cafeteria e padaria

Atendente de loja

Auxiliar de cozinha

Chefe de RH

Chefe de seção I frente de caixa

Empacotador(a)

Jovem Aprendiz

Operador(a) de caixa

Operador(a) de empilhadeira

Operador(a) de loja

Operador(a) de televendas

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.

CANGURU SUPERMERCADOS

Vagas: 8

Cargos

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de recebimento fiscal

Balconista de padaria

Embalador

Encarregado de frente de loja

Encarregado de mercearia

Repositor

Repositor de hortifruti

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.

PERIM SUPERMERCADOSS

Vagas: No Sul do Estado, o Perim Supermercados, do Grupo Osvaldo Perim, está com 6 vagas disponíveis nas lojas de Cachoeiro de Itapemirim..

Cargos

Atendente de padaria

Auxiliar serviços gerais (limpeza)

Embalador

Repositor

Repositor de mercadoria

Separador de mercadoria