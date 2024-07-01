Veja como se candidatar a quase 4 mil vagas de emprego no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.993 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (1º). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira s vagas

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 143. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, eletricista de manutenção eletroeletrônica, encarregado de obras, motorista entregador, pedreiro, perfumista, entre outras chances. 143. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, eletricista de manutenção eletroeletrônica, encarregado de obras, motorista entregador, pedreiro, perfumista, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 883, das quais 122 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador logístico, supervisor de estoque, ajudante de caminhão e armazém, montador de móveis, ajudante de obras, pedreiro, entre outros postos. 883, das quais 122 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador logístico, supervisor de estoque, ajudante de caminhão e armazém, montador de móveis, ajudante de obras, pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.862. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, balconista, confeiteiro, garçom, padeiro, soldador, entre outras chances. 1.862. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, balconista, confeiteiro, garçom, padeiro, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 244. Há oportunidades para auxiliar de lanchonete, assistente administrativo, atendente comercial, carpinteiro, jardineiro, operador de caixa, repositor de mercadoria, vendedor interno, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 244. Há oportunidades para auxiliar de lanchonete, assistente administrativo, atendente comercial, carpinteiro, jardineiro, operador de caixa, repositor de mercadoria, vendedor interno, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 198. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lojas e mercadorias, auxiliar de produção, carregador, eletricista, encanador, pedreiro, trabalhador na manutenção de edificações, entre outras chances. 198. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lojas e mercadorias, auxiliar de produção, carregador, eletricista, encanador, pedreiro, trabalhador na manutenção de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 17. Há oportunidades para analista contábil, analista de departamento pessoal, motorista entregador, repositor de mercadorias, projetista, mecânico diesel, entre outras chances. 17. Há oportunidades para analista contábil, analista de departamento pessoal, motorista entregador, repositor de mercadorias, projetista, mecânico diesel, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 140. Há oportunidades para agente de pátio, acabador de mármore e granito, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de expedição, motorista de ônibus intermunicipal, operador de empilhadeira, servente de obras, entre outros postos. 140. Há oportunidades para agente de pátio, acabador de mármore e granito, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de expedição, motorista de ônibus intermunicipal, operador de empilhadeira, servente de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 122. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, cozinheiro geral, frentista, operador de entre outras chances. 122. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, cozinheiro geral, frentista, operador de entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 129. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante em geral, atendente de padaria, auxiliar de obras, carpinteiro, coordenador de custos e finanças, empacotador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 129. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante em geral, atendente de padaria, auxiliar de obras, carpinteiro, coordenador de custos e finanças, empacotador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 49. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de jardinagem, caixa, caseiro, pintor alpinista, montador de andaime, tratorista agrícola, lavador de veículo, eletricista de veículo pesado, entre outras chances. 49. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de jardinagem, caixa, caseiro, pintor alpinista, montador de andaime, tratorista agrícola, lavador de veículo, eletricista de veículo pesado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 121. Há oportunidades para ajudante de elétrica, babá, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. 121. Há oportunidades para ajudante de elétrica, babá, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 54. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, almoxarife, ajudante de obra, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, costureira, encarregado florestal, entre outras chances. 54. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, almoxarife, ajudante de obra, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, costureira, encarregado florestal, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.