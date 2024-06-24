ES Gás abre novas oportunidades de emprego em Vitória

Oportunidade de emprego na ES Gás Crédito: Arsp/ Divulgação

A ES Gás, empresa de distribuição de gás do Grupo Energisa, está com oportunidades de emprego abertas em diversos cargos da companhia. Podem participar do processo seletivo profissionais de níveis médio, técnico e superior.

Os postos são para os seguintes cargos:

Técnico de Rede de Gás

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Técnico de Segurança do Trabalho

Assistente Administrativo

Analista Comercial

Para se candidatar, não é necessário ter experiência no setor de distribuição de gás. Os interessados têm até o dia 27 de junho para fazer o cadastro do currículo no site de carreiras da Energisa.

A companhia informou que as oportunidades para técnico de rede de gás, técnico de enfermagem do trabalho e assistente administrativo são afirmativas para mulheres.

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e/ou refeição, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.