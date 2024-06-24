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ES Gás abre novas oportunidades de emprego em Vitória

Postos são para profissionais de níveis médio, técnico e superior; há vagas afirmativas para mulheres. Veja como participar do processo de seleção
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2024 às 13:39

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 13:39

Oportunidade de emprego na ES Gás
Oportunidade de emprego na ES Gás Crédito: Arsp/ Divulgação
A ES Gás, empresa de distribuição de gás do Grupo Energisa, está com oportunidades de emprego abertas em diversos cargos da companhia. Podem participar do processo seletivo profissionais de níveis médio, técnico e superior.
Os postos são para os seguintes cargos:
  • Técnico de Rede de Gás
  • Técnico de Enfermagem do Trabalho
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Assistente Administrativo
  • Analista Comercial
Para se candidatar, não é necessário ter experiência no setor de distribuição de gás. Os interessados têm até o dia 27 de junho para fazer o cadastro do currículo no site de carreiras da Energisa. 
A companhia informou que as oportunidades para técnico de rede de gás, técnico de enfermagem do trabalho e assistente administrativo são afirmativas para mulheres.
A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e/ou refeição, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.  
A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 82 mil clientes. Recentemente, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.

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