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Coca-Cola abre 90 oportunidades de emprego no ES

Postos são para trabalhar nas unidades de Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus; candidatos devem conferir os requisitos exigidos pelos cargos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jun 2024 às 12:22

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:22

Vaga de emprego em empresa de refrigerante
Vaga de emprego em empresa de refrigerante Crédito: Freepik
A Coca-Cola Andina está com mais de 90 vagas de emprego abertas para as unidades de Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Os profissionais serão contratados em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
De acordo com a empresa, os selecionados recebem salário fixo, plano de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-refeição ou refeição no local e participação nos lucros, além de comissão (quando aplicável).
CARGOS
Os postos são para os cargos de:
MOTORISTA DE ENTREGAS
  • Vagas: 25
  • Requisitos: os candidatos precisam ter carteira de habilitação C, D ou E e experiência na direção de caminhões. 
REPOSITOR
  • Vagas: 10
  • Requisitos: os interessados no cargo de repositor precisam ter carteira de habilitação A e ensino médio completo. 
AJUDANTE DE ENTREGAS 
  • Vagas: 40
  • Requisitos: a empresa busca pessoas com experiência na função.
AUXILIAR DE CARREGAMENTO
  • Vagas: 20
  • Requisitos: o candidato precisa ter experiência na função.
COMO SE INSCREVER
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

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