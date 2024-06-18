Coca-Cola abre 90 oportunidades de emprego no ES

A Coca-Cola Andina está com mais de 90 vagas de emprego abertas para as unidades de Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Os profissionais serão contratados em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
De acordo com a empresa, os selecionados recebem salário fixo, plano de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-refeição ou refeição no local e participação nos lucros, além de comissão (quando aplicável).
CARGOS
Os postos são para os cargos de:
MOTORISTA DE ENTREGAS
- Vagas: 25
- Requisitos: os candidatos precisam ter carteira de habilitação C, D ou E e experiência na direção de caminhões.
REPOSITOR
- Vagas: 10
- Requisitos: os interessados no cargo de repositor precisam ter carteira de habilitação A e ensino médio completo.
AJUDANTE DE ENTREGAS
- Vagas: 40
- Requisitos: a empresa busca pessoas com experiência na função.
AUXILIAR DE CARREGAMENTO
- Vagas: 20
- Requisitos: o candidato precisa ter experiência na função.
COMO SE INSCREVER
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.