Quase 4 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.911 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 174. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, analista de logística, frentista, motorista de caminhão, pedreiro, salgadeiro, profissional de educação física na saúde, entre outras chances. 174. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, analista de logística, frentista, motorista de caminhão, pedreiro, salgadeiro, profissional de educação física na saúde, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 899, das quais 73 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, ajudante de mecânico, conferente, atendente de loja, operador de caixa, motorista, técnico em nutrição, estágio em educação física, entre outros postos. 899, das quais 73 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, ajudante de mecânico, conferente, atendente de loja, operador de caixa, motorista, técnico em nutrição, estágio em educação física, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.466. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, atendente de lojas e mercados, atendente do setor de laticínios, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, mecânico de manutenção de máquinas, entre outras chances. 1.466. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, atendente de lojas e mercados, atendente do setor de laticínios, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, mecânico de manutenção de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 319. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de confeitaria, copeiro de restaurante, eletricista, garçom, lavador de pratos, oficial de manutenção predial, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 319. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de confeitaria, copeiro de restaurante, eletricista, garçom, lavador de pratos, oficial de manutenção predial, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 207. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de pedreiro, conferente de carga e descarga, encanador, motorista de caminhão, pizzaiolo, trabalhador na manutenção de edificações, entre outras chances. 207. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de pedreiro, conferente de carga e descarga, encanador, motorista de caminhão, pizzaiolo, trabalhador na manutenção de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 30. Há oportunidades para gerente de unidade júnior e pleno, operador de caixa, enfermeiro, técnico em enfermagem, promotor de vendas, entre outros postos. 30. Há oportunidades para gerente de unidade júnior e pleno, operador de caixa, enfermeiro, técnico em enfermagem, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 82. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, aplicador de resina, auxiliar de vendas, auxiliar de expedição, marceneiro, polidor de mármore, promotor de vendas, entre outras chances. 82. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, aplicador de resina, auxiliar de vendas, auxiliar de expedição, marceneiro, polidor de mármore, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 99. Há oportunidades para auxiliar de faturamento, ajudante de carga e descarga de mercadorias, pedreiro, supervisor comercial, auxiliar de linha de produção, pedreiro, técnico gráfico, entre outras chances. : 99. Há oportunidades para auxiliar de faturamento, ajudante de carga e descarga de mercadorias, pedreiro, supervisor comercial, auxiliar de linha de produção, pedreiro, técnico gráfico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 185. Há oportunidades para ajudante florestal, armador, atendente de balcão, auxiliar de obras, encanador gasista, engenheiro de planejamento, encarregado de solda, lixador, montador de estruturas, operador de equipamento, entre outras chances. 185. Há oportunidades para ajudante florestal, armador, atendente de balcão, auxiliar de obras, encanador gasista, engenheiro de planejamento, encarregado de solda, lixador, montador de estruturas, operador de equipamento, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 120. Há oportunidades para ajudante de distribuição, auxiliar de cabeleireiro, caseiro, auxiliar de serviços gerais, mecânico industrial, trabalhador agropecuário polivalente, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. 120. Há oportunidades para ajudante de distribuição, auxiliar de cabeleireiro, caseiro, auxiliar de serviços gerais, mecânico industrial, trabalhador agropecuário polivalente, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 138. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar administrativo, auxiliar de solda, caldeireiro especializado, eletricista, encarregado de obra, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. 138. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar administrativo, auxiliar de solda, caldeireiro especializado, eletricista, encarregado de obra, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 167. Há oportunidades para atendente, caixa, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, servente, pedreiro, operador de extração, entre outras chances. 167. Há oportunidades para atendente, caixa, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, servente, pedreiro, operador de extração, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.