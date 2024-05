Nova ala do Shopping Vitória vai gerar 400 vagas de emprego

As constratações para trabalhar na construção começam a partir de junho; já para atuar nas lojas, a seleção deve ocorrer no segundo semestre de 2025

A nova ala de lojas do Shopping Vitória vai gerar 400 vagas de emprego até 2025, sendo 200 durante as obras e outras 200 quando os estabelecimentos entrarem em operação. A previsão é de que a construção comece em junho deste ano.

O centro de compras vai transformar o espaço onde já foi ocupado pelas Lojas Americanas e ainda a área onde fica uma megastore (Camicado). Segundo o diretor do Shopping Vitória e coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a ideia é revitalizar a área com, pelo menos, 14 lojas.

“Em um primeiro momento, faremos a parte estrutural do shopping e depois os locatários das lojas fazem as intervenções necessárias para estes espaços. A previsão é de que até o final do primeiro semestre de 2025 esteja pronto. Preferimos não substituir a loja âncora para possibilitar a abertura de novas lojas”, comenta Brotto.

Quando entrar em operação serão necessários, em média, 200 profissionais. Entretanto, a seleção deve ocorrer apenas no ano que vem. As chances serão para vendedor, caixa, estoquista, além de profissionais da parte administrativa dos estabelecimentos.

Outras oportunidades

Os interessados podem fazer o cadastro no site do Shopping Vitória, na aba Trabalhe Conosco. .Também é possível deixar o currículo na área do SAC do centro de compras ou ainda nas próprias lojas.