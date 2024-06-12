Estaleiro Jurong tem quase 60 vagas de emprego no ES

O Estaleiro Jurong está com 58 vagas de emprego abertas em Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Além dos salários, os profissionais recebem auxílio-alimentação, plano de saúde, ambulatório com algumas especialidades médicas, transporte, refeição no local e plano odontológico.
Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
CONFIRA AS VAGAS
- Analista contábil
- Analista de informações gerenciais
- Analista de sistemas
- Analista de suporte e cyber segurança
- Assistente de apoio PCD
- Assistente técnico de tubulação naval
- Auxiliar de armazém
- Coordenador de estrutura
- Coordenador de tubulação
- Desenhista
- Encanador gasista
- Encanador industrial
- Engenheiro de estrutura
- Engenheiro de manutenção e apoio logístico e apoio integrado
- Engenheiro de tubulação
- Ferramenteiro
- Fiscal de montagem de andaime
- Gerente de engenharia projeto naval
- Inspetor QA QC II
- Inspetor técnico de equipe
- Líder de elétrica
- Líder de montagem
- Líder de montagem de andaimes
- Líder de movimentação de carga
- Líder de solda
- Líder de tabulação
- Maçariqueiro
- Marinheiro de máquinas
- Mecânico de manutenção
- Mecânico de refrigeração
- Moço de máquinas
- Montador de andaime
- Montador de estrutura metálica
- Montador de estrutura metálica
- Operador de auto blasting
- Operador de guindaste
- Operador de oxicorte
- Pintor de rolo e trincha
- Pintor jatista
- Projetista de estrutura naval
- Projetista de instrumentação naval
- Projetista de tubulação naval
- Projetista elétrico e de telecomunicações naval
- Rigger sinaleiro
- Soldador MIG MAG TIG
- Soldador TIG ER
- Supervisor de montagem de tubulação alpinista industrial N3
- Supervisor de riggers
- Supervisor de solda
- Supervisor de tubulação
- Supervisor irata N3
- Técnico ambiental
- Técnico de estrutura naval
- Técnico de PCP
- Técnico de projetos elétricos
- Técnico de tubulação naval
- Técnico em elétrica e automação
- Técnico em mecânica