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Aracruz

Estaleiro Jurong tem quase 60 vagas de emprego no ES

Oportunidades são para analista contábil, analista de sistemas, corrdenador de tubulação, desenhista, encanador industrial, inspetor elétrico de equipe, entre outros postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2024 às 14:00

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 14:00

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Estaleiro Jurong vai ter reforço no quadro de pessoal, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Estaleiro Jurong está com 58 vagas de emprego abertas em Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Além dos salários, os profissionais recebem auxílio-alimentação, plano de saúde, ambulatório com algumas especialidades médicas, transporte, refeição no local e plano odontológico.
Em busca de emprego? Confira as mais de 3 mil vagas abertas no ES
Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa
CONFIRA AS VAGAS
  • Analista contábil
  • Analista de informações gerenciais
  • Analista de sistemas
  • Analista de suporte e cyber segurança
  • Assistente de apoio PCD
  • Assistente técnico de tubulação naval
  • Auxiliar de armazém
  • Coordenador de estrutura
  • Coordenador de tubulação
  • Desenhista
  • Encanador gasista
  • Encanador industrial
  • Engenheiro de estrutura
  • Engenheiro de manutenção e apoio logístico e apoio integrado
  • Engenheiro de tubulação
  • Ferramenteiro
  • Fiscal de montagem de andaime
  • Gerente de engenharia projeto naval
  • Inspetor QA QC II
  • Inspetor técnico de equipe
  • Líder de elétrica
  • Líder de montagem
  • Líder de montagem de andaimes
  • Líder de movimentação de carga
  • Líder de solda
  • Líder de tabulação
  • Maçariqueiro
  • Marinheiro de máquinas
  • Mecânico de manutenção
  • Mecânico de refrigeração
  • Moço de máquinas
  • Montador de andaime
  • Montador de estrutura metálica
  • Montador de estrutura metálica
  • Operador de auto blasting
  • Operador de guindaste
  • Operador de oxicorte
  • Pintor de rolo e trincha
  • Pintor jatista
  • Projetista de estrutura naval
  • Projetista de instrumentação naval
  • Projetista de tubulação naval
  • Projetista elétrico e de telecomunicações naval
  • Rigger sinaleiro
  • Soldador MIG MAG TIG
  • Soldador TIG ER
  • Supervisor de montagem de tubulação alpinista industrial N3
  • Supervisor de riggers
  • Supervisor de solda
  • Supervisor de tubulação
  • Supervisor irata N3
  • Técnico ambiental
  • Técnico de estrutura naval
  • Técnico de PCP
  • Técnico de projetos elétricos
  • Técnico de tubulação naval
  • Técnico em elétrica e automação
  • Técnico em mecânica

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