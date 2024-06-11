Hospital no ES realiza feirão do emprego nesta quinta-feira (13)

O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) realiza nesta quinta-feira (13) um mutirão de emprego para a contratação imediata de profissionais, além da formação de um cadastro de reserva. As oportunidades são para as áreas administrativa e assistencial da unidade.
A seleção será realizada no Auditório da instituição hospitalar, que fica na Rua Vênus, s/n, bairro Alecrim, Vila Velha. O atendimento começa às 9 horas.
As oportunidades são para os cargos de:
- Analista administrativo
- Assistente administrativo
- Assistente social
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de laboratório
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fonoaudiólogo
- Psicólogo
- Técnico de enfermagem
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Técnico de equipamentos médicos
- Técnico de laboratório
O profissional precisa morar nos municípios de Vila Velha, Vitória ou Cariacica.
O candidato deve fazer o cadastro no site www.evangelicovv.com.br, para agilizar o atendimento, e depois ir até o local para fazer as entrevistas. É necessário levar os seguintes documentos: RG (não pode ser a CNH) e CPF regular, comprovante de Escolaridade (histórico ou diploma), carteira do conselho profissional (para as categorias que tiverem), comprovante de residência e cartão de vacina atualizado.
“Este mutirão é para contratação imediata e cadastro de reserva. O candidato já receberá a informação se foi aprovado na vaga no mesmo dia. Estamos em busca de profissionais qualificados e compromissados que se identifiquem com a missão, visão e os valores da instituição”, destaca a gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes.
SERVIÇO
- Mutirão de Empregos do Hospital Evangélico de Vila Velha
- Data: 13 de junho (quinta-feira)
- Horário: das 9h às 12h e das 14h às 16h30
- Local: Auditório do Hospital Evangélico de Vila Velha, rua Vênus, s/n, bairro Alecrim, Vila Velha