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Vila Velha

Hospital no ES realiza feirão do emprego nesta quinta-feira (13)

Oportunidades são para as áreas administrativa e assistencial da unidade; atendimento acontece das 9 às 12 horas e das 14 horas às 16h30

Publicado em 

11 jun 2024 às 11:24

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:24

Hospital Evangélico vai ganhar reforço de pessoal
Hospital Evangélico contrata diversos profissiona Crédito: Divulgação
O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) realiza nesta quinta-feira (13) um mutirão de emprego para a contratação imediata de profissionais, além da formação de um cadastro de reserva. As oportunidades são para as áreas administrativa e assistencial da unidade.
Em busca de emprego? Confira as mais de 3 mil vagas abertas no ES
A seleção será realizada no Auditório da instituição hospitalar, que fica na Rua Vênus, s/n, bairro Alecrim, Vila Velha. O atendimento começa às 9 horas.
As oportunidades são para os cargos de:
  • Analista administrativo
  • Assistente administrativo
  • Assistente social
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de laboratório
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fonoaudiólogo
  • Psicólogo
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de enfermagem do trabalho
  • Técnico de equipamentos médicos 
  • Técnico de laboratório
O profissional precisa morar nos municípios de Vila Velha, Vitória ou Cariacica.
O candidato deve fazer o cadastro no site www.evangelicovv.com.br, para agilizar o atendimento, e depois ir até o local para fazer as entrevistas. É necessário levar os seguintes documentos: RG (não pode ser a CNH) e CPF regular, comprovante de Escolaridade (histórico ou diploma), carteira do conselho profissional (para as categorias que tiverem), comprovante de residência e cartão de vacina atualizado.
“Este mutirão é para contratação imediata e cadastro de reserva. O candidato já receberá a informação se foi aprovado na vaga no mesmo dia. Estamos em busca de profissionais qualificados e compromissados que se identifiquem com a missão, visão e os valores da instituição”, destaca a gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes.
SERVIÇO
  • Mutirão de Empregos do Hospital Evangélico de Vila Velha
  • Data: 13 de junho (quinta-feira)
  • Horário: das 9h às 12h e das 14h às 16h30
  • Local: Auditório do Hospital Evangélico de Vila Velha, rua Vênus, s/n, bairro Alecrim, Vila Velha

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