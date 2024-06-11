Hospital no ES realiza feirão do emprego nesta quinta-feira (13)

A seleção será realizada no Auditório da instituição hospitalar, que fica na Rua Vênus, s/n, bairro Alecrim, Vila Velha. O atendimento começa às 9 horas.

“Este mutirão é para contratação imediata e cadastro de reserva. O candidato já receberá a informação se foi aprovado na vaga no mesmo dia. Estamos em busca de profissionais qualificados e compromissados que se identifiquem com a missão, visão e os valores da instituição”, destaca a gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes.