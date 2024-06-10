Em busca de emprego? Confira as mais de 3 mil vagas abertas no ES

Oportunidade de trabalho como carpinteiro nos Sines do ES Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.636 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (10). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 245. Há oportunidades para ajudante de obras, frentista, motador de andaimes, motorista de caminhão, ajudante de eletricista, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, entre outras chances. 245. Há oportunidades para ajudante de obras, frentista, motador de andaimes, motorista de caminhão, ajudante de eletricista, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 963, das quais 92 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para farmacêutico, motoboy, motorista, auxiliar de cozinha, operador de caixa, oficial de obras, entre outros postos. 963, das quais 92 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para farmacêutico, motoboy, motorista, auxiliar de cozinha, operador de caixa, oficial de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.225. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, agente de vendas, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, encanador industrial, fiel de depósito, entre outras chances. : 1.225. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, agente de vendas, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, encanador industrial, fiel de depósito, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 204. Há oportunidades para ajudante de lavador de automóveis, auxiliar de cozinha, carpinteiro, copeiro de restaurante, lavador de pratos, vendedor interno, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 204. Há oportunidades para ajudante de lavador de automóveis, auxiliar de cozinha, carpinteiro, copeiro de restaurante, lavador de pratos, vendedor interno, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 274. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de lojas, auxiliar de logística, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, embalador, motorista carreteiro, entre outras chances. 274. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de lojas, auxiliar de logística, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, embalador, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 45. Há oportunidades para agente de pátio, assistente de marketing, auxiliar de vendas, auxiliar em saúde bucal, eletricista industrial, gerente de pista, marceneiro, promotor de vendas, serrador de marketing, entre outras chances. 45. Há oportunidades para agente de pátio, assistente de marketing, auxiliar de vendas, auxiliar em saúde bucal, eletricista industrial, gerente de pista, marceneiro, promotor de vendas, serrador de marketing, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 145. Há oportunidades para açougueiro, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de saúde bucal, camareira de hotel, caldeireiro de manutenção, estoquista, operador de campo de moenda, orientador comercial, entre outras chances. 145. Há oportunidades para açougueiro, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de saúde bucal, camareira de hotel, caldeireiro de manutenção, estoquista, operador de campo de moenda, orientador comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 213. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, líder de montagem e estrutura, mecânico de motos, montador de estruturas, operador de equipamentos, entre outras chances. 213. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, líder de montagem e estrutura, mecânico de motos, montador de estruturas, operador de equipamentos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 220. Há oportunidades para ajudante de distribuição, ajudante prático, assistente de lojas, auxiliar de obras, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, garçom, operador de trator, trabalhador agropecuário polivalente, entre outras chances. 220. Há oportunidades para ajudante de distribuição, ajudante prático, assistente de lojas, auxiliar de obras, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, garçom, operador de trator, trabalhador agropecuário polivalente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 127. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar administrativo, auxiliar de solda, caldeireiro, carpinteiro, eletricista, encarregado de obra, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. 127. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar administrativo, auxiliar de solda, caldeireiro, carpinteiro, eletricista, encarregado de obra, motorista de ônibus, operador de roçadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 176. Há oportunidades para agente de transformação digital, atendente de balcão, auxiliar de produção, garçom, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, entre outras chances. 176. Há oportunidades para agente de transformação digital, atendente de balcão, auxiliar de produção, garçom, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.