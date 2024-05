Loja–conceito

Supermercado terá loja em shopping no ES com 150 vagas de emprego

Prevista para abrir até o final do ano, 36ª unidade da rede de supermercados BH no Estado será no Shopping Praia da Costa e terá adega, padaria com rotisseria, açougue e autosserviço de carnes

Supermercado BH vai abrir loja no Praia da Costa (foto ilustrativa). (Divulgação)

Há quase um ano atuando no Espírito Santo, a rede de supermercados BH vai inaugurar sua 36ª unidade capixaba em uma loja considerada conceito dentro de um shopping em Vila Velha. A nova loja da rede, que assumiu as operações do EPA e Mineirão Atacarejo no Estado, deve começar a funcionar ainda neste ano e vai gerar cerca de 150 empregos diretos.

O estabelecimento vai ficar no piso G1 do Shopping Praia da Costa em VIla Velha, com área de 2.596 metros quadrados. Segundo a rede, um dos diferenciais da nova loja é a maior variedade de produtos nacionais e importados, além de self checkouts (terminal de autoatendimento, que funciona como caixa). A unidade vai contar com adega, padaria com rotisseria e autosserviço, açougue e autosserviço de carnes e hortifruti selecionado.

Segundo o gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar, a instalação do supermercado é mais uma das novidades previstas para o ano de 2024 no centro comercial, que deve contar ainda mais com oito lojas.

O Supermercados BH é a quinta maior rede supermercadista no Brasil, com faturamento anual de R$ 17 bilhões, somando 279 lojas em Minas Gerais e mais 35 no Espírito Santo.

