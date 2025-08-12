Após 4 anos

Samarco entra em novo ciclo após encerrar recuperação judicial

Mineradora está em processo de retomada total da sua capacidade produtiva e pretende investir R$ 3,5 bilhões no Espírito Santo nos próximos anos

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:40

Pelotas de minério de ferro produzidas pela Samarco Crédito: Jefferson Rocio

Quatro anos depois do início do processo, a Justiça encerrou a recuperação judicial da mineradora Samarco. A mineradora tem atividades no Espírito Santo e em Minas Gerais.

A empresa pediu a extinção do processo à 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (MG) após apresentar a comprovação do cumprimento do plano e teve o pedido deferido na segunda-feira (11). A companhia confirmou na ação que realizou pagamentos superiores a R$ 50 bilhões perante aproximadamente 10 mil credores.

Em nota à reportagem, a Samarco explicou que após cancelar as dívidas com credores internacionais realizou a emissão de novos títulos, que somam US$ 4,6 bilhões (R$ 24,84 bilhões) com vencimento da maior parcela em 2031.

Segundo a corporação, em comunicado à imprensa, a conclusão representa um marco importante na trajetória de reestruturação da empresa, permitindo o reequilíbrio econômico-financeiro e a consolidação de bases sustentáveis para seu crescimento e cumprimento das obrigações previstas no Novo Acordo do Rio Doce. Na retomada gradual das operações, a Samarco prevê atingir 100% de sua capacidade produtiva até 2028.

Inclusive dentro do programa de retomada das operações, a empresa anunciou que deve investir R$ 13 bilhões nos próximos anos para retomar as usinas 1 e 2, além de outras operações em Minas Gerais que ainda não estão totalmente recuperadas. Só no Espírito Santo, os investimentos chegam a R$ 3,5 bilhões.

A Samarco informou que durante o processo implementou os termos e condições estabelecidos dentro do prazo no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, e destaca que a maior parte das ações foi concluída no início de 2024. Mesmo após o encerramento, a companhia informou que segue comprometida com o cumprimento dos prazos e condições acordados no Plano de Recuperação Judicial, cujo vencimento se dará nos próximos anos.

“Conseguimos preservar nossa capacidade operacional e também nossa função social, cumprindo com nossas obrigações de reparação, mantendo e criando empregos, gerando impostos e tributos e compartilhando valor com a sociedade. O encerramento antecipado da Recuperação Judicial demonstra nossa capacidade de reestruturação e reforma nosso compromisso com nossas obrigações e responsabilidades, sobretudo o Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce”, destacou o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

Atualmente, a Samarco opera com 60% de sua capacidade produtiva instalada e conta com cerca de 16,3 mil empregados diretos e contratados nos dois Estados. Ao atingir 100% até 2028, a empresa alcançará uma escala de produção de cerca de 26/27 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta