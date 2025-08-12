Linhares

Investimento de multinacional no Norte do ES vai gerar mais de 250 empregos

Com previsão de investimento de R$ 160 milhões na construção de uma fábrica de fios em Linhares, a WEG deve gerar quase 100 empregos na construção e outros 170 na operação

Anúncio de investimentos de expansão na fábrica da WEG em Linhares Crédito: Cid Costa/Governo do ES

O investimento de R$ 160 milhões anunciado pela multinacional produtora de motores elétricos WEG na expansão da fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai gerar mais de 250 empregos nos próximos anos.

Para a construção do novo prédio industrial que vai abrir a nova fábrica de fios que serão usados nos motores produzidos pela empresa, será necessária a contratação de 97 profissionais. As obras devem ser iniciadas em 2026 e a fábrica terá início da produção em 2027. As informações foram passadas durante reunião de apresentação dos investimentos no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, nesta terça-feira (12).

Segundo Eduardo Hummes, gerente geral da planta da WEG em Linhares e Manaus, a previsão é de gerar mais 170 empregos na operação da fábrica de fios até o final do projeto. Os cargos requeridos serão de nível técnico e também superior, como engenheira, principalmente das áreas elétrica e mecânica.

A previsão da empresa é começar produzindo 140 toneladas de fios por mês em 2027, chegando a 320 toneladas ao mês até 2030. A unidade da WEG em Linhares atualmente fabrica 50 mil motores por dia, voltados para o mercado interno. E os fios usados nos motores chegam atualmente de Santa Catarina.

"A Weg é uma empresa muito verticalizada. E a verticalização para nós aqui no Espírito Santo nos traz flexibilidade. Assim consigo ter respostas rápidas ao mercado dentro daquilo que o mercado exige e eficiência operacional, além de fomentar o desenvolvimento tecnológico dentro do Estado. É um processo diferente, que não temos hoje aqui. Então, é com certeza um desenvolvimento importante. Temos um maquinário de última geração vindo e também vamos gerar mais emprego e renda", afirmou Hummes.

Com a expansão da fábrica em Linhares, a empresa afirma já estar se preparando para desafios futuros. "Queremos continuar crescendo. Isso aqui na prática não vai aumentar de imediato a produção de motores significativamente, mas deixamos a fábrica preparada para o nosso planejamento estratégico. O nosso modelo de crescimento é modular. O mercado vai crescendo e vamos crescendo de forma modular. Estamos deixando a fábrica verticalizada e pronta para crescer no futuro", complementou.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou que o projeto está dentro do esforço da verticalização da indústria do Espírito Santo, o que está acontecendo, segundo ele, no café, pedras e rochas ornamentais, celulose e também está previsto no laminador de tiras a frio da ArcelorMittal.

"No lugar de importar esse fio pronto e acabado, nós vamos importar a matéria-prima e beneficiar aqui. Isso vai tornando a nossa indústria mais sofisticada. E é assim que queremos ampliar a renda média do capixaba, gerando mais empregos de qualidade", afirmou Ferraço.

Já o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, reforçou a importância da parceria entre prefeitura, governo do Estado e o setor privado. Nesse sentido, a prefeitura está preparando cursos de qualificação com o Sistema S visando à capacitação de profissionais para atuarem em fábricas como as de WEG.

Scaramussa mencionou ações que estão sendo feitas para melhorar a mobilidade urbana e garantir serviços essenciais de educação e saúde para os moradores da cidade e trabalhadores da indústria.

