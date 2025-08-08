Home
Petroleira já investiu R$ 1 bilhão no ES na implantação de projeto inovador

Campo de Wahoo é o primeiro que está sendo perfurado do zero; petroleira carioca prepara lançamento de linhas submarinas para produção, enquanto aguarda últimas licenças

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:02

O carro do filme “De volta para o futuro” estaciona no ES e se une a outras inovações. A Gazeta embarcou numa jornada imersiva tecnológica desenvolvida pelas indústrias capixabas, pilotou trem virtual, foi ao fundo do mar e até comandou uma linha de produção. Confira as novidades apresentadas na MecShow em 2025

Na reta final para conseguir as licenças para produção no campo de Wahoo, no litoral Sul do Espírito Santo, a Prio, maior empresa independente de petróleo e gás do Brasil, já investiu mais de R$ 1 bilhão no Estado no projeto que tem o primeiro óleo previsto para os primeiros meses de 2026.

O projeto da Prio para Wahoo tem investimento total de US$ 850 milhões — o equivalente a R$ 4,9 bilhões — e prevê a produção de 40 mil barris de óleo por dia. A expectativa é que a operação gere R$ 4 bilhões em royalties para o Espírito Santo ao longo dos próximos anos.

O óleo retirado em Wahoo será processado na FPSO Frade por uma conexão submarina de cerca de 35 quilômetros, chamada de tie back, uma tecnologia considerada inédita no país. 

A empresa conseguiu, no início de julho, a licença prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e já deu entrada nas próximas autorizações. Já a licença de perfuração para o campo de Wahoo havia sido concedida em fevereiro.

Até agora, a petroleira já concluiu a perfuração do primeiro poço e está iniciando o segundo. A previsão é de que os quatro poços planejados sejam finalizados no primeiro trimestre do próximo ano, segundo o gerente executivo de poços e submarinos da Prio, Jean Calvi.

O campo de Wahoo é o primeiro perfurado do zero pela petroleira carioca, que, tradicionalmente, atua com campos maduros na Bacia de Campos. Além do tie back, o projeto de Wahoo traz outras inovações. Uma delas é a tecnologia "fishbone", que será usada pela primeira vez no Brasil para completação de poços, que aumenta a produtividade através da injeção de ácido na formação.

Campo de Wahoo, no litoral sul do ES
Campo de Wahoo, no litoral sul do ES Crédito: Divulgação/PRIO

Próximos passos

Calvi explicou que, enquanto aguarda a licença de instalação — necessária para iniciar a construção submarina e a interligação do campo ao FPSO Frade —, já está preparando o esquema para lançamento das linhas submarinas que vão levar o petróleo de Wahoo para ser processado em Frade. 

Para isso serão usadas três embarcações, que já estão contratadas e sendo preparadas para a instalação. Uma delas é própria da Prio e já está no Brasil; outras duas virão da África. As embarcações serão responsáveis por lançar linhas rígidas para escoamento de óleo, linhas flexíveis e estruturas submarinas maiores.

"A gente estima que, entre o recebimento da licença de instalação e a finalização do projeto, a gente tenha de seis a oito meses até o primeiro óleo", explicou.

