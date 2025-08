Mineração

Terras raras: como fica o ES se Brasil usar esse trunfo contra o tarifaço

Na avaliação de economista, exploração de terras raras permitiria ao Estado diversificar sua balança comercial, gerar empregos qualificados, estimular investimentos tecnológicos e mitigar os impactos de tarifas, que começam a valer nesta quarta (6)

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:16

Pesquisas em terras raras são feitas no Brasil Crédito: Camila Cunha/SGB

Um conjunto de 17 elementos químicos chamado de terras raras tem ganhado destaque nas última semanas devido ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ao Brasil. A medida entra em vigor nesta quarta-feira (6).>

No último dia 30, a Casa Branca publicou a ordem executiva confirmando os 40% de tarifas adicionais, que, somando com os 10% do início do ano, resultam em 50% de taxa para exportação. E junto à publicação, veio uma lista com quase 700 produtos que ficaram de fora da sobretaxação, o que foi considerado, por muitos setores exportadores do Espírito Santo, um alívio. >

Pelo interesse norte-americano nesse grupo de minerais, essenciais para indústria automotiva, de energia, chips de computadores e outras aplicações, as terras raras têm sido apontadas como um trunfo para ampliar as conversas entre Brasil e Estados Unidos.>

Na segunda-feira (4), inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil pode discutir a inclusão da explorações de terras raras e minerais críticos nas negociações com o governo dos Estados Unidos sobre o tarifaço.>

>

Mas como fica no Espírito Santo se a exploração das terras raras ganhar volume?>

Para o economista e membro do Conselho de Economia do Espírito Santo, Vaner Corrêa, o Espírito Santo tem potencial significativo para se tornar um polo estratégico na exploração de terras raras, insumos críticos para tecnologias de ponta, como ímãs permanentes, turbinas eólicas, veículos elétricos e eletrônicos. Esses minerais são fundamentais em setores com alto valor agregado global.>

"Explorar essas reservas com critérios de sustentabilidade e refino local permitiria ao Estado diversificar sua balança comercial, gerar empregos qualificados, estimular investimentos tecnológicos e mitigar os impactos de tarifas impostas por grandes potências sobre nossas exportações primárias", afirma.>

Terras raras no ES

Cobiçadas pela indústria mundial, terras raras correspondem a um grupo de 17 elementos químicos que podem ser essenciais para indústria automotiva, de energia, chips de computadores e outras aplicações. E os Estados Unidos demostraram interesse nesses minerais do Brasil.>

No país, vários Estados têm potencial para a presença de terras raras no solo. O Espírito Santo, por exemplo, tem potencial em pesquisa e exploração no tema, concentrando dois dos minerais desse grupo: cério (Ce) e samário (Sm), segundo Marcos Tadeu Orlando, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e representante da universidade no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT).>

O que são terras raras? As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, escândio e ítrio (Y), de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Aspecto metálico dos elementos de terras raras beneficiados Crédito: Picasa/SGB Educa

Papel dos minerais na economia

O economista Vaner Corrêa destaca ainda o fato de que a credibilidade da moeda e da economia brasileira depende da capacidade do Estado em preservar sua integridade institucional e monetária. >

"Nesse sentido, um projeto mineral de alta especialização pode atuar como um amortecedor econômico e uma fonte de fortalecimento institucional ante choques externos, inclusive tarifários", diz.>

Corrêa lembra que do ponto de vista econômico mais imediato há o impacto que este tipo de extração e produção pode causar ao meio ambiente marinho. E que isso talvez seja o maior empecilho da extração e produção.>

"Mas, caso a prospecção seja positiva, e houver um tipo de pacto capixaba, isto pode ajudar a colocar o Espírito Santo no radar nacional e internacional como potência mineral emergente — muito além do granito, agora também das terras-raras", finaliza.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta