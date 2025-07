Logística

Renovação da concessão de ferrovia no ES sai até agosto, diz Renan Filho

Renan Filho atualiza situação de acordo para renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, sob controle da VLI

Publicado em 29 de julho de 2025 às 09:43

Renan Filho disse que a concessão da EF 118 deve ser realizada ainda neste ano Crédito: Leticia Orlandi

Está mais próxima a decisão final do governo federal sobre a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), uma das maiores estruturas ferroviárias do Brasil, que liga o Espírito Santo à região central do país. A estrada de ferro é controlada pela VLI — que tem Vale e o fundo da Brookfield como maiores acionistas — e o atual contrato se encerra em 2026. >

A negociação prevê a extensão da vigência por mais 30 anos, com investimentos de quase R$ 24 bilhões. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a decisão sobre a renovação sai até agosto.>

"A renovação da FCA está bem avançada. Eles fizeram uma nova proposta que melhora um pouco os termos da proposta anterior, então há condições de tomar uma decisão em breve, eu acredito que o mês de agosto será o limite para tomada de decisão", afirmou Renan Filho, durante painel no festival de investimentos Expert XP, realizado em São Paulo, na sexta-feira (25).>

A FCA tem traçado no Espírito Santo. A VLI, porém, não usa o trecho local. Apenas transporta cargas por direito de passagem na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), controlada pela Vale. >

>

No mês passado, ainda durante as negociações sobre o novo contrato, a VLI refez a proposta, incluindo o contorno de Belo Horizonte no projeto. Esse havia sido um dos pedidos do Espírito Santo para dar mais competitividade à estrutura que deságua nos portos do Estado. O pedido original havia sido o contorno da Serra do Tigre (em Minas Gerais), mas não houve viabilidade.>

Antes do avanço das novas conversas, o governo federal chegou a cogitar uma relicitação do trecho, visando um acordo mais vantajoso para o poder concedente.>

EF 118 e BR 262

Sobre a EF 118, que vai ligar Santa Leopoldina ao Rio de Janeiro, o ministro afirmou que a concessão deve ser realizada ainda neste ano. O projeto, segundo Renan Filho, é prioritário no Ministério dos Transportes. Também está próximo de ser realizada a licitação para as obras de duplicação da BR 262, que vão contar com recursos do Acordo de Mariana.>

A respeito da EF 118, a princípio a Vale faria as obras do primeiro trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta e o restante seria licitado. Mas agora isso está sendo revisto. >

"A Vale tem o compromisso de fazer por investimento cruzado esse investimento na EF 118. Então, o que eles propuseram? Ao invés de fazerem (a obra), colocarem um aporte em recursos. Como a Vale é uma empresa que tem muita credibilidade de mercado, tem um risco baixo. Se ela fizer um aporte, talvez até facilite o leilão. Então, estamos discutindo esses dois caminhos", afirma o ministro.>

Renan Filho diz que decisão sobre a EF 118 também vai ser tomada nos próximos dias para que o governo publique o edital. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta