Mundo

Por que Trump mira terras raras e minerais no mundo todo - e qual o lugar do Brasil nesse xadrez

Esses recursos são essenciais para a fabricação de tecnologias que moldam o futuro: desde carros elétricos e painéis solares até equipamentos de defesa e smartphones.

As tensões entre Brasil e EUA , elevadas por conta da expectativa de tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras a partir de 1° de agosto, ganharam um novo elemento: o debate em torno de minérios que são produzidos no Brasil.>

As pessoas que moram no aeroporto de Madri: 'Trabalho, mas não consigo pagar aluguel'

Por que Trump mira terras raras e minerais no mundo todo - e qual o lugar do Brasil nesse xadrez

Em evento do governo federal em Minas Novas (MG) na quinta-feira (24/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, em tom de voz elevado, uma defesa da soberania mineral do país.>

Foi uma resposta ao fato de o encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil, Gabriel Escobar, ter manifestado interesse dos EUA em minerais críticos e estratégicos brasileiros, em reunião pedida por ele com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade privada que representa as empresas do setor. >

Mas a questão mineral também é parte de um xadrez bem mais amplo e complexo: a batalha global por recursos cada vez mais estratégicos para indústrias do presente e do futuro.>

Corrida por minérios

Lítio, nióbio , cobre, manganês e terras-raras, entre outros minérios, estão no centro de uma das disputas mais acirradas do século 21. >

A demanda por esses minérios deve crescer 1,5 mil por cento até 2050, segundo relatório da Unctad , a agência de desenvolvimento da ONU. É muito acima do que a produção global dá conta no momento.>

Terras raras

"Eles têm propriedades magnéticas e de condutividade fantásticas, que permitiram a miniaturização dos nossos eletrônicos: para que nossos computadores ficassem do tamanho de celulares e laptops, em vez de serem do tamanho de um prédio. Permitiram também veículos mais eficientes, por simplesmente torná-los mais leves e resistentes ao mesmo tempo", disse ela, em entrevista concedida em março de 2025.>

Brasil: terras raras e nióbio

Nessa corrida global, o Brasil também tem papel importante: o relatório U.S. Mineral Commodity Summaries estima que o país detenha até 23% das reservas conhecidas de terras raras no mundo. >

O maior mercado consumidor do nióbio brasileiro é a Ásia (em particular a China), mas os Estados Unidos têm posição de destaque como quarto maior importador.>

O Brasil respondeu por cerca de 66% do que foi comprado pelos EUA entre 2020 e 2023, segundo o mais recente relatório sobre minerais críticos do Serviço Geológico dos EUA (U.S. Geological Survey - USGS), fornecendo 83% do óxido de nióbio que desembarcou no país nesse período e 66% do ferronióbio.>