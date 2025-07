Setor metalmecânico

'Viagem no tempo' em carro de clássico do cinema é atração em feira no ES

Mec Show chega à 18ª edição apresentando as principais novidades em inovação na indústria, além de geração de conhecimento e negócios

Publicado em 29 de julho de 2025 às 18:48

Edição da Mec Show movimenta a economia do Espírito Santo Crédito: Divulgação

A Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e de inovação industrial, chega neste ano a sua 18ª edição e traz novidades do setor para os cerca de 18 mil visitantes esperados. O evento será realizado entre os dias 5 e 7 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa é que sejam movimentados R$ 220 milhões em negócios.>

Entre as novas atrações na feira estão o carro DeLorean, inspirado no clássico do cinema De Volta para o Futuro, como parte de uma imersão interativa no estande da ES Gás. Durante a interação, os visitantes poderão participar de uma viagem no tempo e conhecer mais sobre os combustíveis do futuro – e do presente –, como o gás natural e o biometano.>

DeLorean, carro inspirado no clássico do cinema De Volta para o Futuro Crédito: Divulgação

Também haverá uma maquete em exposição na feira para apresentar o projeto de conexão submarina de 35 quilômetros entre o campo de Wahoo e a FPSO Frade, que deve entrar em operação até o ano que vem.>

Outra novidade é que, além das arenas Mec Show e ES Oil & Gas Energy, a feira ganha mais um espaço: o Cit Hub vai contar com 30 lugares para debates sobre as questões relacionadas à indústria. Os painéis vão abordar temas como os investimentos nos setores de siderurgia e mineração, integração energética e investimentos em energia, além de uma discussão aprofundada sobre o uso da inteligência artificial no gerenciamento de projetos industriais.>

No geral, a feira terá mais de 40% dos expositores de fora do Espírito Santo, inclusive a empresa paulista Romi. A líder na indústria de máquinas e equipamentos industriais desembarca no Estado pela primeira vez para participar do evento. Ao todo, serão 330 marcas em 20 mil metros quadrados de área expositiva.>

Segundo Marcos Milaneze, diretor da feira, o evento vai atrair compradores de 21 estados brasileiros e oito países como Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Paraguai e Uruguai.>

“Ter 40% dos expositores de fora do Espírito Santo é uma demonstração clara de que a Mec Show se tornou um evento estratégico para a indústria nacional. O Espírito Santo está, cada vez mais, na rota dos grandes negócios industriais, atraindo tecnologia, inovação e investimentos”, destaca Marcos Milaneze, diretor da feira.>

Marcos Milaneze e Durval Vieira de Freitas em coletiva sobre a Mec Show Crédito: Rodrigo Gavini

Inovação

A MEC Show 2025 também traz outra novidade nesta edição: o Encadear Summit 2025, promovido pelo Sebrae/ES, em parceria com o Programa Nacional Conexões Corporativas. >

O evento que abre a feira tem como tema o “uso das tecnologias como fator de competitividade no fornecimento de bens e serviços nas cadeias de valor”. O Summit tem como objetivo aproximar médias e grandes empresas de pequenos negócios, promovendo conexões estratégicas e o fortalecimento de cadeias produtivas por meio da inovação.>

“Um debate aprofundado sobre a competitividade nas cadeias de suprimentos do setor, destacando a inovação e a sustentabilidade como forças impulsionadoras desse processo. Com um formato de palestra e painéis, o Summit traz informações atualizadas, contexto de negócios e oportunidades para unir grandes empresas e seus fornecedores num programa focado em tornar a economia capixaba ainda mais competitiva”, afirma Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES.>

O debate contará com representantes da indústria nacional, como Petrobras, Vale, ArcelorMittal e Autvix Group, que compartilharão experiências sobre transformação digital e competitividade em suas cadeias de valor. A mediação será do coordenador do programa Conexões Corporativas, Renato Perlingeiro. >

“Estar na Mec Show é uma oportunidade de adensar conteúdos, complementar debates e principalmente aproximar toda a cadeia produtiva desse objetivo comum de sermos mais competitivos”, destaca Pedrinha.>

Em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a feira também sediará ainda o 1º Fórum de Inovação e Sustentabilidade, um espaço voltado à troca de experiências e soluções em projetos colaborativos no setor industrial.>

“Nosso mercado não é mais local, é nacional. Precisamos discutir os investimentos em todo o Brasil e compartilhar as boas práticas desenvolvidas aqui no Espírito Santo”, destaca Durval Vieira de Freitas, coordenador técnico da Mec Show.>

Rodada de negócios

Muito mais que um encontro, a Rodada de Negócios da Mec Show se tornou uma poderosa plataforma para geração de contratos, parcerias e expansão de mercado. Promovida em parceria com o Sebrae, conecta fornecedores de diversos segmentos a grandes empresas compradoras, criando um ambiente dinâmico, eficiente e altamente produtivo. >

Na última edição, a rodada movimentou mais de R$ 45 milhões em negociações, com a participação de empresas âncoras dos setores de petróleo e gás, siderurgia, mineração, energia, celulose e indústria naval, além de grandes EPCistas e integradoras. Esse ano serão 39 mesas de negociação nos três dias de evento, com 20 compradoras distintas e 140 fornecedores.>

