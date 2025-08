Maria Quitéria

Novo navio-plataforma da Petrobras no ES alcança metade do potencial de produção

A FPSO, que chegou ao Sul do Estado em outubro do ano passado, atingiu em julho a marca dos 50 mil barris por dia de petróleo. Embarcação está no processo de aumentar gradativamente sua produção

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:26

Maquete da FPSO Maria Quitéria, que opera em Jubarte, no Espírito Santo Crédito: Leticia Orlandi

Com produção de petróleo e gás iniciada em outubro do ano passado, o navio-plataforma Maria Quitéria, ancorado no Litoral Sul do Espírito Santo, atingiu metade da sua capacidade produtiva no último mês de julho. A unidade da Petrobras no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, conseguiu produzir 50 mil barris de petróleo por dia no mês passado.>

A capacidade produtiva da embarcação é de 100 mil barris de óleo do pré-sal por dia e de 5 milhões de metros cúbicos de gás. A unidade foi muito aguardada, sendo a principal esperança para aumentar a produção de petróleo e gás na porção capixaba da Bacia de Campos. O Estado vinha apresentando queda de produção ao longo dos anos, chegando a perder a posição do 2º maior produtor para São Paulo.>

O gerente-geral da unidade de negócios da Petrobras no Espírito Santo, Guilherme Sargenti, afirmou que o FPSO atingiu a marca dos 50 mil barris/dia com apenas três poços em produção, dos oito que fazem parte do projeto. Ele explica que a unidade está em "ramp up" desde o início da operação, expressão usada no inglês para apontar um aumento gradativo da atividade. >

"A Petrobras está cada vez mais buscando antecipar esse pico da produção, o que está previsto para 2026, conforme o nosso cronograma inicial. Estamos muito felizes. Alcançamos essa produção com apenas com três poços. Para nós, o resultado é uma conquista e representa um aumento extremamente relevante para a produção do Espírito Santo", afirmou Sargenti.>

Uma maquete da FPSO Maria Quitéria está em exibição no estande da Petrobras na Mec Show, feira do setor metal mecânico que está sendo realizada até quinta-feira (7) no Pavilhão de Carapina, na Serra. >

Sargenti acrescentou que a Petrobras está buscando antecipar cada vez mais o óleo futuro previsto no plano de negócios.

“Estamos com bastante sede para aumentar a relevância da nossa produção aqui no Estado, que é o terceiro maior produtor do Brasil. Temos investido muito no Maria Quitéria e em toda a curva de ‘ramp up’ para antecipar o quanto antes. Obviamente existem restrições, mas temos conseguido muito sucesso em adiantar essa elevação da produção dela e estamos cada vez mais confiantes que o pico será cada vez mais cedo, talvez no primeiro semestre do próximo ano”, afirmou.>

Com 156 metros de altura e 333 metros de comprimento, o FPSO está instalado em lâmina d’água de 1.385 metros (profundidade entre a superfície e o fundo do mar), no campo de Jubarte. Tem capacidade de geração de 100 MW de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de 230 mil habitantes.>

Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Brasil Crédito: Divulgação/Yinson

