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Energia

A estratégia da Petrobras para ampliar a produção de óleo e gás no ES

A companhia quer aumentar a eficiência e produção das unidades que já estão instaladas. Ideia é ampliar a entrega da P-58, umas das maiores plataformas da empresa

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 03:50

Públicado em 

21 dez 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras vai ampliar a produção de petróleo e gás natural no Espírito Santo sem trazer novas plataformas até 2028. A estratégia principal passa por ampliar fortemente a produção do navio-plataforma P-58, dos atuais 90 mil barris por dia, em média, para algo próximo da capacidade máxima da estrutura, uma das maiores da estatal: 180 mil barris/dia. Não é pouca coisa. A mais nova plataforma da Petrobras no Espírito Santo, Maria Quitéria, que começou a operar no Parque das Baleias (bem perto da P-58) em outubro, tem capacidade para 100 mil barris por dia.
"Estamos em um trabalho intenso dentro da Petrobras para aumentarmos a eficiência, a produtividade e, consequentemente, a produção dos ativos que nós já temos. É o caso da P-58, que é uma das nossas maiores estruturas. Vamos, ao longo dos próximos anos, furar mais oito novos poços que serão conectados à P-58. Assim, queremos, apenas com essa operação, ampliar a produção com muita força", explicou Guilherme Sargenti, novo gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo (ele assumiu o lugar de Eduarda Lacerda em outubro).
As novas perfurações fazem parte de um projeto maior, chamado Integrado Parque das Baleias, que prevê 24 novos poços operacionais. Estão aqui os oito da P-58 e os 16 da Maria Quitéria. "É um investimento bilionário que será feito ao longo dos próximos anos. Está na previsão da nossa unidade (Norte do Rio e Sul do Espírito Santo) um aporte de R$ 35 bilhões para aumento de produção, serão 76 novos poços, vários deles aqui no Espírito Santo. Haverá um aumento considerável até o final da década". O executivo lembra que, além de P-58 e Maria Quitéria, outras duas estruturas, FPSO Cidade de Anchieta e P-57, estão ali no Parque das Baleias.
Sargenti disse que a Petrobras estuda a reforma completa de uma das plataformas que operam no mar do Espírito Santo e a implantação de mais algumas (no plural) plataformas. "Alguns estudos estão mais adiantados, outros menos, mas o fato é que os investimentos virão forte e haverá aumento de produção".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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