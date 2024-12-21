A estratégia da Petrobras para ampliar a produção de óleo e gás no ES

As novas perfurações fazem parte de um projeto maior, chamado Integrado Parque das Baleias, que prevê 24 novos poços operacionais. Estão aqui os oito da P-58 e os 16 da Maria Quitéria. "É um investimento bilionário que será feito ao longo dos próximos anos. Está na previsão da nossa unidade (Norte do Rio e Sul do Espírito Santo) um aporte de R$ 35 bilhões para aumento de produção, serão 76 novos poços, vários deles aqui no Espírito Santo. Haverá um aumento considerável até o final da década". O executivo lembra que, além de P-58 e Maria Quitéria, outras duas estruturas, FPSO Cidade de Anchieta e P-57, estão ali no Parque das Baleias.