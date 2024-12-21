A estratégia da Petrobras para ampliar a produção de óleo e gás no ES

"Estamos em um trabalho intenso dentro da Petrobras para aumentarmos a eficiência, a produtividade e, consequentemente, a produção dos ativos que nós já temos.
É o caso da P-58, que é uma das nossas maiores estruturas. Vamos, ao longo dos próximos anos, furar mais oito novos poços que serão conectados à P-58. Assim, queremos, apenas com essa operação, ampliar a produção com muita força", explicou Guilherme Sargenti, novo gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo (ele assumiu o lugar de Eduarda Lacerda em outubro).
As novas perfurações fazem parte de um projeto maior, chamado Integrado Parque das Baleias, que prevê 24 novos poços operacionais. Estão aqui os oito da P-58 e os 16 da Maria Quitéria. "É um investimento bilionário que será feito ao longo dos próximos anos. Está na previsão da nossa unidade (Norte do Rio e Sul do Espírito Santo) um aporte de R$ 35 bilhões para aumento de produção, serão 76 novos poços, vários deles aqui no Espírito Santo. Haverá um aumento considerável até o final da década". O executivo lembra que, além de P-58 e Maria Quitéria, outras duas estruturas, FPSO Cidade de Anchieta e P-57, estão ali no Parque das Baleias.
Sargenti disse que a Petrobras estuda a reforma completa de uma das plataformas que operam no mar do Espírito Santo e a implantação de mais algumas (no plural) plataformas. "Alguns estudos estão mais adiantados, outros menos, mas o fato é que os investimentos virão forte e haverá aumento de produção".