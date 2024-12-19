Com clientela em expansão, Buaiz Alimentos investe em infraestrutura

Operação da Buaiz Alimentos, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Buaiz Alimentos

Em crescimento em dois dos principais mercados consumidores do Brasil, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Buaiz Alimentos, dona de marcas como Farinha de Trigo Regina e Café Numero Um, está investindo na ampliação de sua infraestrutura logística para dar conta da expansão. O pacote, que também inclui geração de energia limpa nas estruturas de armazenagem e produção, se aproxima dos R$ 3 milhões.

A empresa dobrou a capacidade de armazenamento de trigo, de 25 mil toneladas para 50 mil toneladas, na operação da rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Foi comprada uma esteira mecânica que permite empilhar os grãos verticalmente. No TIMS (Terminal Intermodal da Serra), a Buaiz vai inaugurar um novo galpão com capacidade para mais 200 toneladas de café em grãos. Aportes também foram feitos na frota de caminhões e em empilhadeiras.

“O novo armazém no Café Numero Um e as modernizações na nossa estrutura permitem que a empresa avance em novos mercados e suportam também o aumento da produção”, pontua Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos.