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Indústria

Com clientela em expansão, Buaiz Alimentos investe em infraestrutura

A companhia, já muito forte no Espírito Santo, está em expansão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, dois dos maiores mercados do Brasil

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

19 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação da Buaiz Alimentos, em Vila Velha
Operação da Buaiz Alimentos, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Buaiz Alimentos
Em crescimento em dois dos principais mercados consumidores do Brasil, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Buaiz Alimentos, dona de marcas como Farinha de Trigo Regina e Café Numero Um, está investindo na ampliação de sua infraestrutura logística para dar conta da expansão. O pacote, que também inclui geração de energia limpa nas estruturas de armazenagem e produção, se aproxima dos R$ 3 milhões.
A empresa dobrou a capacidade de armazenamento de trigo, de 25 mil toneladas para 50 mil toneladas, na operação da rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Foi comprada uma esteira mecânica que permite empilhar os grãos verticalmente. No TIMS (Terminal Intermodal da Serra), a Buaiz vai inaugurar um novo galpão com capacidade para mais 200 toneladas de café em grãos. Aportes também foram feitos na frota de caminhões e em empilhadeiras.  
“O novo armazém no Café Numero Um e as modernizações na nossa estrutura permitem que a empresa avance em novos mercados e suportam também o aumento da produção”, pontua Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos.
No Rio, a Mistura para Bolo Regina ampliou sua participação de mercado três vezes. Em Minas Gerais, a expansão vem se dando com mais força no Vale do Aço e no Vale do Rio Doce. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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