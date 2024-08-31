Petrobras finaliza ancoragem de navio-plataforma no litoral do ES

Navio-plataforma Maria Quitéria é ancorada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Yinson

Esperado para aumentar a produção de petróleo e gás capixaba, o navio-plataforma Maria Quitéria , da Petrobras , já está ancorado no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Litoral Sul do Espírito Santo, na Bacia de Campos. A embarcação vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de óleo do pré-sal por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás.

A unidade, que será a primeira plataforma 100% elétrica da Petrobras , saiu da China em maio e chegou ao Brasil no início de agosto. O início das operações, que antes estava previsto para 2025, teve cronograma adiantado, e o início da produção deve ocorrer ainda em 2024, no último trimestre.

A Petrobras informou que a ancoragem foi concluída na última sexta-feira (30), com a finalização da conexão da 22ª amarra à unidade. A operação de conexão das amarras do Maria Quitéria começou no dia 14 de agosto. Segundo a Petrobras, o trabalho demandou menos tempo do que o esperado.

"Os próximos passos são a conexão das linhas do primeiro poço produtor ao FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) e a obtenção das autorizações aplicáveis da ANP e Ibama. A previsão de início de produção se mantém para este ano, conforme já divulgado pela companhia, tão logo concluídas estas etapas", detalhou a estatal.

O navio-plataforma tem tecnologias para descarbonização, como o ciclo combinado na geração de energia, que vai resultar em menor emissão de gases do efeito estufa, de acordo com a estatal.

Para início de operação, ainda são necessárias liberações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Segundo o órgão, apenas uma licença ainda precisa ser finalizada.