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Parque das Baleias

Petrobras finaliza ancoragem de navio-plataforma no litoral do ES

FPSO Maria Quitéria já foi fixado no local onde vai produzir até 100 mil barris de petróleo por dia, no Campo de Jubarte, no Litoral Sul do Espírito Santo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 ago 2024 às 15:14

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 15:14

Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Brasil
Navio-plataforma Maria Quitéria é ancorada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Yinson
Esperado para aumentar a produção de petróleo e gás capixaba, o navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, já está ancorado no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Litoral Sul do Espírito Santo, na Bacia de Campos. A embarcação vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de óleo do pré-sal por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás.
A unidade, que será a primeira plataforma 100% elétrica da Petrobras, saiu da China em maio e chegou ao Brasil no início de agosto. O início das operações, que antes estava previsto para 2025, teve cronograma adiantado, e o início da produção deve ocorrer ainda em 2024, no último trimestre.
A Petrobras informou que a ancoragem foi concluída na última sexta-feira (30), com a finalização da conexão da 22ª amarra à unidade. A operação de conexão das amarras do Maria Quitéria começou no dia 14 de agosto. Segundo a Petrobras, o trabalho demandou menos tempo do que o esperado.
"Os próximos passos são a conexão das linhas do primeiro poço produtor ao FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) e a obtenção das autorizações aplicáveis da ANP e Ibama. A previsão de início de produção se mantém para este ano, conforme já divulgado pela companhia, tão logo concluídas estas etapas", detalhou a estatal.

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O navio-plataforma tem tecnologias para descarbonização, como o ciclo combinado na geração de energia, que vai resultar em menor emissão de gases do efeito estufa, de acordo com a estatal.
Para início de operação, ainda são necessárias liberações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Segundo o órgão, apenas uma licença ainda precisa ser finalizada. 
De acordo com o Ibama, o requerimento de Licença de Operação (LO) para o FPSO Maria Quitéria já se encontra com a Coordenação responsável pela análise. O projeto também conta com Licença de Instalação (LI).

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