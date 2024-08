Petróleo e gás

Navio-plataforma Maria Quitéria chega nos próximos dias ao ES

A FPSO Maria Quitéria, da Petrobras, vai operar no campo de Jubarte, Litoral Sul do Espírito Santo, com previsão de retirar 100 mil barris de óleo por dia; unidade saiu da China em maio

1 min de leitura min de leitura

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES. (Divulgação)

O navio-plataforma Maria Quitéria chega nos próximos dias ao Brasil e vai direto para o campo de Jubarte, área de produção de petróleo no Litoral Sul do Espírito Santo, na porção capixaba do pré-sal da Bacia de Campos. A unidade, que será a primeira plataforma 100% elétrica da Petrobras, saiu da China em maio. O início das operações, que antes estava previsto para 2025, teve cronograma adiantado, e o início da produção deve ocorrer ainda em 2024, no último trimestre.

O navio-plataforma Maria Quitéria é do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) e possui tecnologias para descarbonização, como o ciclo combinado na geração de energia, que vai resultar em menor emissão de gases do efeito estufa.

Segundo o governador Renato Casagrande, a notícia da chegada do navio-plataforma foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"A unidade tem capacidade de produzir 100 mil barris de óleo por dia e processar 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esse reforço vai impulsionar a produção no nosso estado, potencializando cada vez mais o nosso desenvolvimento", afirmou Casagrande.

Recebi a excelente notícia da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, de que o navio plataforma Maria Quitéria chegará nos próximos dias ao Brasil e irá direto para o campo de Jubarte, em nosso estado. A unidade tem capacidade de produzir 100 mil barris de óleo por dia e… pic.twitter.com/YtSixH2hE2 — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 4, 2024

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta