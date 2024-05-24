Magda Chambriard assume a presidência da Petrobras

RIO DE JANEIRO - O conselho de administração da Petrobras confirmou nesta sexta-feira (24) a nomeação de Magda Chambriard à presidência da estatal, encerrando um conturbado processo de sucessão que derrubou as ações da companhia por duas ocasiões nos últimos meses.

Segundo a estatal, a executiva tomou posse como conselheira e presidente da Petrobras nesta sexta (24). A empresa defende que não é necessária a realização de assembleia de acionistas para confirmar seu nome, como queriam alguns acionistas privados. A votação de sua nomeação à presidência da companhia recebeu um voto contrário, do conselheiro Francisco Petros, e uma abstenção, de Marcelo Gasparino. Ambos são representantes de acionistas minoritários.

Magda Chambriard tomou posse como conselheira e presidente da Petrobras nesta sexta (24) Crédito: Roberto Farias/Agência Petrobras

Prates não acompanhou a proposta do governo para reter os dividendos, alegando que precisava defender a proposta feita por sua diretoria para a distribuição de 50% do valor. Foi criticado publicamente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobreviveu por algumas semanas mas acabou demitido.

As ações da empresa sofreram dois grandes baques nesse período. No primeiro, após a decisão de reter os dividendos, a empresa perdeu R$ 55 bilhões em valor de mercado em apenas um dia. No segundo, após a demissão de Prates, as perdas foram de R$ 55,7 bilhões em três dias.

A alta rotatividade no comando da empresa, que teve oito presidentes nos últimos oito anos, é criticada pelo mercado como um sinal de ingerência política que provoca instabilidade no preço das ações. Há receio, também, sobre a busca de um perfil mais expansionista para a empresa.

"O perfil dela estará completamente alinhado às expectativas do governo e este, por sua vez, quer a Petrobras maior, gastando mais e distribuindo menos o lucro", diz Jefferson Laatus, Estrategista-Chefe da Laatus. "Na prática, a Petrobras com certeza pagará menos dividendos."

Em nota, a FUP (Federação Única dos Petroleiros) afirma ter a expectativa de que "a Petrobras siga cumprindo o programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo um agente do desenvolvimento econômico e social do país, indutora de emprego e renda".

Magda havia sido cotada para presidir a estatal ainda durante a transição, mas acabou perdendo a vaga. Agora, chega à Petrobras com a missão de dar celeridade às entregas do bilionário plano de investimentos da estatal e mostrar resultados antes da eleição presidencial de 2026.

A lista de projetos prioritários para o governo inclui recompra de refinarias, encomendas a estaleiros nacionais, e apoio à criação de polo gás-químico em Minas Gerais, base eleitoral do ministro Silveira.

Magda é ex-funcionária da Petrobras e comandou a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) no governo Dilma Rousseff (PT). É formada em engenharia, com especialização e reservatórios e produção de petróleo.