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Óleo e gás

Imetame fecha contrato bilionário com a Petrobras

A empresa de Aracruz vai prestar serviços de manutenção e reparo para todas as plataformas marítimas de produção da companhia que ficam no litoral do Espírito Santo

Públicado em 

01 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo
Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Petrobras/Divulgação
A Imetame Metalmecânica, mais antiga empresa do Grupo Imetame, de Aracruz, fechou um contrato de R$ 1,455 bilhão com a Petrobras para a prestação de serviços de manutenção e reparo de todas plataformas marítimas de produção da companhia que ficam no litoral do Espírito Santo: P-57, P-58 e Cidade de Anchieta. O contrato vigora até abril de 2028.

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Além da grandeza do acordo, o contrato foi comemorado porque se trata de um avanço dos fornecedores capixabas, que sempre tiveram dificuldades para vencer contratos de grandes serviços no mar. A chegada da Imetame pode ser a abertura de uma importante porta para todo o segmento metalmecânico do Espírito Santo. A empresa capixaba também irá fornecer peças para as plataformas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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