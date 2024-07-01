Imetame fecha contrato bilionário com a Petrobras

A Imetame Metalmecânica, mais antiga empresa do Grupo Imetame, de Aracruz, fechou um contrato de R$ 1,455 bilhão com a Petrobras para a prestação de serviços de manutenção e reparo de todas plataformas marítimas de produção da companhia que ficam no litoral do Espírito Santo: P-57, P-58 e Cidade de Anchieta. O contrato vigora até abril de 2028.

Além da grandeza do acordo, o contrato foi comemorado porque se trata de um avanço dos fornecedores capixabas, que sempre tiveram dificuldades para vencer contratos de grandes serviços no mar. A chegada da Imetame pode ser a abertura de uma importante porta para todo o segmento metalmecânico do Espírito Santo. A empresa capixaba também irá fornecer peças para as plataformas.